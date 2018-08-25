Ратас точно будет баллотироваться на место председателя ЦП, а цель партии на выборах в Рийгикогу — взять 30 мест

Соответствующие заявления он сделал сегодня, выступая перед однопартийцами на Летних днях Центристской партии.

”Благодарю за поддержку и заверяю, что готов взять на себя эту ответственность”, — сказал Ратас по поводу своих планов продолжать руководство партией. Конгресс ЦП, на котором будет решаться вопрос лидерства в партии, пройдет 13 октября.