Ратас: Таллиннский порт — это современное и многогранное предприятие из сферы развития и обслуживания

По словам премьер-министра Юри Ратаса, выход Таллиннского порта на биржу был единогласным решением коалиции, которое отражает желание предложить людям больше инвестиционных возможностей, увеличить эффективность и прозрачность государственных предприятий.
Сегодня Юри Ратас вместе с председателем правления предприятия Tallinna Sadam Вальдо Кальма и руководителем Таллиннской биржи Nasdaq Каарелом Отсом принял участие в церемонии, состоявшейся в Яхтенном порту порта Ванасадам, где под звон колокола был открыт первый день торгов акциями Таллиннского порта. ”Балтийское море закалило Таллиннский порт, и я убежден, что теперь предприятие аналогичным образом закалят также гребни волн финансового рынка”, — сказал премьер-министр.