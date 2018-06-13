13.06.2018, 15:13

Ратас: Таллиннский порт — это современное и многогранное предприятие из сферы развития и обслуживания

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rus.delfi.ee
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Ратас: Таллиннский порт — это современное и многогранное предприятие из сферы развития и обслуживания
Foto: Jürgen Randma (Riigikantselei)

По словам премьер-министра Юри Ратаса, выход Таллиннского порта на биржу был единогласным решением коалиции, которое отражает желание предложить людям больше инвестиционных возможностей, увеличить эффективность и прозрачность государственных предприятий.

Сегодня Юри Ратас вместе с председателем правления предприятия Tallinna Sadam Вальдо Кальма и руководителем Таллиннской биржи Nasdaq Каарелом Отсом принял участие в церемонии, состоявшейся в Яхтенном порту порта Ванасадам, где под звон колокола был открыт первый день торгов акциями Таллиннского порта. ”Балтийское море закалило Таллиннский порт, и я убежден, что теперь предприятие аналогичным образом закалят также гребни волн финансового рынка”, — сказал премьер-министр.

По словам премьер-министра, хотя основная деятельность Таллиннского порта и осуществляется на небольшой территории, однако во все времена порт оказывал большое влияние на развитие нашего общества и экономики. ”Возьмем, к примеру, начало эпохи Ганзейского союза, когда приличная часть оборота порта Любека шла из Маарьямаа. Или на мгновение вернемся на пару десятилетий назад, когда Таллиннский порт был для жителей Эстонии основными воротами на Запад. Эти ворота помогали нам сохранять контакт со свободным миром, узнавать больше о происходящем там или поддерживать связь с близкими, живущими за границей”, — сказал Ратас.

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”Таллиннский порт — это современное и многогранное предприятие из сферы развития и обслуживания. Для небольшого государства, такого как Эстония, экспорт товаров и услуг является жизненно важным. Товарные потоки, проходящие через Таллиннский порт, обеспечивают работой и доходом многих людей по всей Эстонии”, — отметил Ратас. По словам премьер-министра, он желает порту продолжать курс на инновации и внедрение современных технологических решений. ”Это помогает сохранять и укреплять не только конкурентоспособность порта, но и всей нашей экономики”, — добавил он.

Премьер-министр выразил надежду, что акции Таллиннского порта сформируют в портфелях новых владельцев такой же ценный актив, как это было на протяжении многих лет для Эстонского государства.

”Желаю Таллиннскому порту попутного ветра и прибыльных инвестиций в будущем”.

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