Ратас: Таллинн не заслуживает того, чтобы быть разрушенным

Комментируя результаты опроса, проведенного фирмой EMOR, председатель Центристской партии Юри Ратас отметил, что рост популярности партии среди жителей Таллинна ясно показывает, что избиратели выступают за развитие города, а не за его разрушение, сообщает пресс-служба Рийгикогу.

По словам Ратаса, поддержка Центристской партии в столице еще в мае составляла 28,5%, сейчас же она выросла до 34 процентов. Результаты свежего исследования доказывают, что центристы не только хорошо управляют столицей, но и правильно расставляют акценты, а отличие от наших конкурентов. ”Таллинн не заслуживает того, чтобы быть разрушенным, чтобы здесь царил хаос и противостояние. Местные жители хотят, что городские власти заботились о городе, а управляли им компетентные руководители. Люди не хотят видеть, как город будет разрушаться шаг за шагом, они четко дали понять — они за развитие городской системы.” — отметил Ратас.

Лидер центристов добавил также, что Центристская партия готова к решительным шагам, чтобы жизнь в Таллинне стала еще лучше, и чтобы каждый горожанин смогу прочувствовать это на себе. ”Уже с сентября малыши смогут бесплатно питаться в детских садах, пособие для пенсионеров будет увеличено до 100 евро, городской общественный транспорт будет обновляться и развиваться, очереди к врачам-специалистам станут меньше. Это лишь часть нашего большого плана по улучшению качества жизни жителей столицы.” — перечислил Ратас планы центристов в Таллинне. По словам политика, рейтинги партий — как сегодняшние, так и предыдущие, а также удовлетворенность жизнью в столице показывают, что избиратели по достоинству оценили работоспособность Центристской партии.

Ратас напомнил также, что если предвыборный лозунг центристов ”Другие обещают, а мы работаем” гарантирует дальнейшее развитие не только Таллинна, но и государства в целом, то выбранная риторика других политических оппонентов строится лишь на негативе. ”Для победы на выборах недостаточно яро противостоять идеям политических конкурентов, необходимо предложить избирателям конкретные решения. Мы за ту работу и деятельность, которые помогут улучшить качество жизни наших людей!” — отметил Юри Ратас.