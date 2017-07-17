Ратас: свободное движение данных не означает отсутствия правил и контроля

Открывая сегодня в Таллинне конференцию об общем цифровом рынке и свободном движении данных, Юри Ратас подчеркнул, что Европе для свободного движения данных нужны ясные правила и надежный контроль, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

”Мы должны решить вопросы о доступе, о повторном использовании и контроле данных, а также о приватности. Без четких юридических и политических рамок мы ничего не добьемся. Если есть препятствия к пользованию данными, нам нет никакой пользы от этих данных”, — сказал премьер-министр Ратас.

Свободное движение данных является одной из предпосылок создания общего цифрового рынка Европейского союза. Поскольку единый цифровой рынок таит в себе множество возможностей, цифровая Европа и свободное движение данных является одним из четырех приоритетов в период председательства Эстонии в Совете Европы.

Премьер-министр Ратас напомнил, что инновация, лучшее применение технологии и более эффективный обмен данными улучшит повседневную жизнь жителей Европы, европейских предприятий и государств-членов Европейского союза. Цифровое общество поможет также решить сложные ключевые вопросы. ”Сокращение выбросов углерода, обеспечение здоровья в преклонном возрасте, сохранение европейской социальной модели и чувства защищенности жителей — все это возможно только в случае, если единый рынок остается на переднем крае технологического развития”, — перечислил премьер-министр Ратас.

Конференция об общем цифровом рынке и свободном движении данных является одним их важнейших мероприятий в период председательства Эстонии в Совете Европы, и сегодня она соберет в Таллинне предпринимателей и представителей государственного сектора Европы. Прибыли министры конкурентоспособности и телекоммуникаций государств-членов ЕС, члены Европейской комиссии и делегаты Европейского парламента, высокие представители Совета Европейского Союза.

Сегодняшнюю конференцию можно считать прологом цифрового саммита, который пройдет 29 сентября в Таллинне, и куда приглашены руководители институций Европейского союза, главы правительств и государств.