На праздновании 100-летия объединения территорий заселения эстонцев в единую Эстонию в церкви Михкли в Пярнумаа премьер-министр Юри Ратас сказал в церкви Михкли, что хотя сегодня, возможно, и трудно оценить значение объединения, однако именно в результате этого шага земля эстонцев превратилась в Эстонию, которую мы знаем сегодня, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

”Единая автономная национальная губерния явилась большим шагом и явной предпосылкой на священном пути к нашей национальной независимости”, — сказал премьер-министр Ратас. ”Создание Эстонской Республики было бы немыслимо без рождения чувства ”мы”. Национальный идентитет не мог ограничиваться только языковой общностью”, — сказал Ратас и добавил, что для национальности, выросшей из коренного народа, необходимы были также чувство пространственной сплоченности, единое значимое пространство, наполненное общим наследием, традициями, менталитетом, окруженными легендами общими ландшафтными символами. ”Это территориальное ”мы”, установившееся параллельно с языково-культурным ”мы”, означало рождение эстонского государства как общего дома для всего народа”.

Премьер-министр отметил, что обеспеченное государством единство — это не страховой полис от территориальных разделительных линий, которые могут возникнуть в самом государстве. ”Торжественно отмечая сегодняшний исторический момент, мы одновременно признаем, что в бывшей, когда-то более зажиточной и духовно просвещенной, чем северная Эстония, эстонской Лифляндии существуют уезды, борющиеся с „окраинизацией””, — сказал премьер-министр и добавил, что нужно признать — Эстония больше ориентирована на Таллинн и Харьюмаа.

”Я хочу сказать, что празднование 100-летия эстонского государства не отбирает у нас обязательства каждый день вновь создавать наше общее государство. Для того, чтобы старые или новые границы уездов и волостей не раскололи нас, а сохранились общие дела и понимание, что наша Эстония — это Ляэнемаа и Вырумаа, Вирумаа и Пярнумаа, и, разумеется, Михкли”.

Сегодня в церкви Михкли прошли экуменическая благодарственная служба и концерт Эстонского национального мужского хора (дирижер Микк Юлеоя), представившего программу ”Tasase maa laul” (”Песня тихой земли”), в которой прозвучали произведения Вельо Тормиса, Виллема Каппа, Константина Тюрнпу, Эдуарда Тубина и Густава Эрнесакса. Выступили также женский хор из Лихула ”Леэло”, мужской хор из Лихула и местная молодежь. Перед благодарственной службой премьер-министр возложил на кладбище Коонга венок к памятнику в честь победы в Освободительной войне.

События столетней давности послужили поводом и для первого мероприятия в рамках EV100, которое пройдет 16 апреля. В воскресенье вдоль бывшей границы между губерниями от берега Чудского озера до берега Балтийского моря пройдут народные походы, ожидается участие 3000 человек. Премьер-министр Юри Ратас примет участие в народном походе по маршруту от Адавере до народного дома Пяйнурме.

Для участия в походах можно зарегистрироваться по адресу ev100.ee. Воскресный поход можно будет посмотреть по Эстонскому телевидению.