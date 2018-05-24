Ратас сослался на новость Delfi и рассказал о шутке, которая ходит в Доме Стенбока

"В Доме Стенбока ходит такая шутка, что всегда, когда премьер-министр отправляется в длительную командировку, в стране обязательно возникает какой-то "срочный вопрос". На этот раз "любители теории заговоров" не могли дождаться моего отъезда в Канаду. Но ничего, "проколы" случаются со всеми", — написал премьер-министр Эстонии Юри Ратас в своем Facebook, ссылаясь на новость Delfi.

"Разумеется, речь идет о невероятных спекуляциях о смене правительства. Во-первых, начать хочу со слов благодарности своим партнерам по коалиции: социал-демократам и отечественникам, а также своей собственной партии.

Благодаря нашему сотрудничеству и конструктивной работе нам удалось сделать очень многое и начать претворять в жизнь то, что до этого годами откладывалось в долгий ящик. Мы выделили дополнительные деньги сфере здравоохранения, оказываем посильную поддержку местным самоуправлениям, подняли зарплаты учителям, спасателям, полицейским и работникам культуры, возобновили выплаты дотаций и пособий фермерам. И это лишь малая часть того, чего нам удалось достичь.