24.05.2018, 14:56

Ратас сослался на новость Delfi и рассказал о шутке, которая ходит в Доме Стенбока

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rus.delfi.ee
EST 1
Shinzo Abe Eestis
Foto: Andres Putting

"В Доме Стенбока ходит такая шутка, что всегда, когда премьер-министр отправляется в длительную командировку, в стране обязательно возникает какой-то "срочный вопрос". На этот раз "любители теории заговоров" не могли дождаться моего отъезда в Канаду. Но ничего, "проколы" случаются со всеми", — написал премьер-министр Эстонии Юри Ратас в своем Facebook, ссылаясь на новость Delfi.

"Разумеется, речь идет о невероятных спекуляциях о смене правительства. Во-первых, начать хочу со слов благодарности своим партнерам по коалиции: социал-демократам и отечественникам, а также своей собственной партии.

Благодаря нашему сотрудничеству и конструктивной работе нам удалось сделать очень многое и начать претворять в жизнь то, что до этого годами откладывалось в долгий ящик. Мы выделили дополнительные деньги сфере здравоохранения, оказываем посильную поддержку местным самоуправлениям, подняли зарплаты учителям, спасателям, полицейским и работникам культуры, возобновили выплаты дотаций и пособий фермерам. И это лишь малая часть того, чего нам удалось достичь.

Благодаря нашей слаженной работе, уважительному отношению друг к другу и желанию выслушивать мнения всех членов кабинета министров в Доме Стенбока, наконец-то, воцарилась нормальная и доверительная обстановка. Мы — равнозначные партнеры и наша общая цель продолжить в том же духе как минимум до следующих выборов в Рийгикогу. Что будет дальше уже будет зависеть от решения высшей власти, то есть жителей Эстонии".

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