Ратас — слушателям русской группы Высших оборонных курсов: чем сплоченнее общество, тем крепче безопасность

Выступая перед русскоязычными слушателями Высших курсов по национальной обороне и безопасности Эстонии в Эстонском национальном музее, премьер-министр Юри Ратас заявил, что безопасность и благополучие каждого начинаются с семьи и атмосферы в родных местах, значится в пресс-релизе.



”В мае Рийгикогу принял ”Основы политики безопасности”, документ, который отражает понимание того, что безопасность Эстонии можно гарантировать только путем очень широкого подхода, — сказал премьер-министр. — Помимо военной безопасности не менее важны дипломатия, внутренняя безопасность, предотвращение конфликтов и разрешение кризисов во всем мире, экономическая, в том числе энергетическая безопасность, кибербезопасность и защита населения”

В обращении к аудитории, которую на этот раз составляли в основном представители сферы культуры и образования, здравоохранения, бизнеса, СМИ и гражданских объединений из Ида-Вирумаа, Ратас подчеркнул, что лучшими гарантиями государственной безопасности являются спланированная превентивная деятельность различных ведомств, а также наша уверенность в собственных силах и готовность защищать свою страну.

”Поскольку государственная оборона — это не только бронетехника, мы должны поддерживать активных жителей нашей страны, которые являются краеугольным камнем нашей безопасности, поскольку часто именно от них до местных самоуправлений и правительства доходит самая точная информация о том, что творится в различных уголках страны, каковы потребности и особенности живущих там людей. Чем сплоченнее общество, тем крепче наша безопасность”, — заявил премьер-министр Юри Ратас, выступая сегодня в Эстонском национальном музее перед слушателями русскоязычной группы Высших оборонных курсов.

По словам Ратаса, следя за развитием глобальных мировых процессов, нельзя забывать о внутренней безопасности, чтобы поддерживать чувство защищенности у населения и предупреждать возникновение кризисных ситуаций.

Ратас также ответил на вопросы слушателей высших оборонных курсов.

Высшие курсы по национальной обороне и безопасности проводятся в Эстонии с ноября 1999 года. При их организации Министерство обороны отталкивалось от примера Финляндии, в которой аналогичные курсы проходят уже с 1961 года. В сборах, проводящихся каждую весну и осень, уже приняли участие 1700 человек. К числу выпускников Высших оборонных курсов принадлежит и сам премьер-министр Юри Ратас, окончивший курсы в октябре 2012 года.