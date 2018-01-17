Ратас: следующие 18 месяцев будут иметь решающее значение для Европейского союза

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас сказал сегодня, подводя в Европейском парламенте итоги председательства Эстонии в Совете ЕС, что следующие 18 месяцев будут иметь решающее значение для Европейского союза. Сегодня, по словам премьер-министра, самым важным является цифровая экономика, значится в пресс-релизе.

”Мы должны вместе создать Европе новые возможности в лице единого цифрового и энергетического рынка и довести до конца работу над теми предложениями, в области которых Эстония заключила предварительные соглашения. Также следует определиться с приоритетами по бюджетной перспективе, которые как учитывали бы хорошо известные направления, такие, как наука и сельское хозяйство, так и отвечали ожиданиям населения ЕС в отношении решения таких проблем, как миграция и безопасность Европы”, — сказал Ратас и добавил, что основной целью долгосрочного бюджета должно быть повышение конкурентоспособности Европы, более эффективные пути сообщения и углубление сотрудничества в области единого цифрового рынка.

По оценке Ратаса, эстонское председательство, вне всякого сомнения, оставило свой цифровой след в Европе. По словам премьер-министра, сейчас для того, чтобы гарантировать рост цифровой экономики, необходимо двигаться вперед в сфере свободного движения неперсонифицированных данных, на котором основана облачная обработка данных, обработка больших данных (big data), развитие искусственного интеллекта и интернета вещей.

Ратас назвал в числе достижений председательства также соглашения, достигнутые в сфере обороны, свободного движения данных, решения проблем миграционного кризиса, а также в социальной сфере и выполнении Парижского соглашения по климату.