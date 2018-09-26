Ратас: шаг за шагом мы приближаемся к состоятельным странам Западной и Северной Европы

”Объемом госбюджета, превышающим 11 миллиардов евро, мы обязаны всем трудолюбивым предпринимателям и людям, которые в этом году и в предыдущие десятилетия вносили всю лепту в развитие нашего государства”, — сказал Ратас, представляя проект бюджета парламенту.

По его словам, дела эстонской экономики идут хорошо: ВВП растет девятый год подряд, а в последние годы наблюдался ускоренный экономический рост. ”Шаг за шагом общими усилиями мы каждый год приближаемся к состоятельным странам Западной и Северной Европы. Конечно, нам предстоит еще долгий путь, но цель всегда должна быть смелой”, — отметил премьер-министр.

Из положительного экономического цикла, по словам премьер-министра, исходит и бюджет 2019 года, который составлен с номинальным профицитом и структурно сбалансирован. Налоговое бремя в ближайшие годы останется на уровне ниже 34 процентов, а государственный долг, согласно прогнозам, уменьшится с 8,2 процента в 2018 году до 7,4 процента в следующем. 2019 год, по словам главы правительства, обеспечит предпринимателям и людям налоговый мир, что должно внушить им дополнительное чувство уверенности

Ратас подчеркнул также, что экономический рост должен быть стабильным и коснуться каждого жителя Эстонии. Поэтому правительство, по словам премьера, решило инвестировать в доходы трудящихся и увеличить зарплатный фонд бюджетников. Cамый заметный рост зарплат произойдет в сфере образования, культуры, социальной опеки и внутренней безопасности.