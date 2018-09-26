26.09.2018, 15:29

Ратас: шаг за шагом мы приближаемся к состоятельным странам Западной и Северной Европы

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"зарплаты нужно повышать"
rus.delfi.ee
EST
Ратас: шаг за шагом мы приближаемся к состоятельным странам Западной и Северной Европы
Foto: Jürgen Randma (Riigikantselei)

По словам премьер-министра Юри Ратаса, правительство передало сегодня в Рийгикогу бюджет, составленный со всей ответственностью и поддерживающий стабильную бюджетную политику, что придаст позитивный импульс ценостному развитию всей Эстонии.

”Объемом госбюджета, превышающим 11 миллиардов евро, мы обязаны всем трудолюбивым предпринимателям и людям, которые в этом году и в предыдущие десятилетия вносили всю лепту в развитие нашего государства”, — сказал Ратас, представляя проект бюджета парламенту.

По его словам, дела эстонской экономики идут хорошо: ВВП растет девятый год подряд, а в последние годы наблюдался ускоренный экономический рост. ”Шаг за шагом общими усилиями мы каждый год приближаемся к состоятельным странам Западной и Северной Европы. Конечно, нам предстоит еще долгий путь, но цель всегда должна быть смелой”, — отметил премьер-министр.

Из положительного экономического цикла, по словам премьер-министра, исходит и бюджет 2019 года, который составлен с номинальным профицитом и структурно сбалансирован. Налоговое бремя в ближайшие годы останется на уровне ниже 34 процентов, а государственный долг, согласно прогнозам, уменьшится с 8,2 процента в 2018 году до 7,4 процента в следующем. 2019 год, по словам главы правительства, обеспечит предпринимателям и людям налоговый мир, что должно внушить им дополнительное чувство уверенности

Ратас подчеркнул также, что экономический рост должен быть стабильным и коснуться каждого жителя Эстонии. Поэтому правительство, по словам премьера, решило инвестировать в доходы трудящихся и увеличить зарплатный фонд бюджетников. Cамый заметный рост зарплат произойдет в сфере образования, культуры, социальной опеки и внутренней безопасности.

”Каждый человек достоин справедливой оплаты своего труда. Запланированный рост зарплат придает уверенности, что труд людей, работающих в сферах, от которых зависят наша безопасность и наше будущее, достойно оплачивается. Без сомнения, зарплаты нужно повышать и в последующие годы”, — отметил Ратас.

По его словам, бюджет следующего года инвестирует прежде всего в человека, публичные услуги и развитие сельских регионов. ”Вкладывая средства в качество услуг — будь то образование, здравоохранение или безопасность — мы инвестирует в более сильное, сплоченное и процветающее общество. При этом нынешнее правительство с самого начала ценило и всячески подчеркивало роль местных самоуправлений и важность развития сельской жизни”, — сказал Ратас с трибуны Рийгикогу.

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