Ратас: самоуправления — фундамент государства

Премьер-министр Юри Ратас сказал сегодня на конференции, посвященной отмечаемому во второй раз Дню самоуправлений, что самоуправления являются фундаментом государства, от их деятельности и силы напрямую зависит повседневная жизнь людей, значится в пресс-релизе.

Сославшись на комментированное издание Конституции, Ратас сказал, что эстонский народ добился в 1918 году независимости во многом благодаря сформировавшейся традиции самоуправления. ”Таким образом, в лице действующих самоуправлений государство с самого начала обретения независимости получило мощную поддержку для построения демократического уклада общественной жизни. Без сомнения, это справедливо и применительно к сегодняшнему дню. Во многом опыт демократии, необходимый для функционирования государства, черпается именно на местном уровне, поскольку повседневная жизнь напрямую зависит именно от деятельности и силы наших самоуправлений”, — заявил премьер.

По словам Ратаса, основной задачей самоуправления является организация жизни населения, развитие местной общины и демократии, предоставление эффективных и качественных услуг публичного сектора. ”Местная община является основой самоуправления, а самоуправление существует для решения проблем местной общины. Из этого следует, что решение вопросов, непосредственно связанных с жизнью и жизненной средой людей, возможно исключительно при непосредственном учас тии последних и с учетом их мнения”, — подчеркнул Ратас.

По словам премьер-министра, государство обязано гарантировать сбалансированное региональное развитие, чтобы людям, вне зависимости от места жительства, были обеспечены качественные и легко доступные услуги. ”Будь то Вормси или Вооремаа, Выру или Вильяндимаа — у людей должна быть возможность круглый год и в любом месте жить так, чтобы их дороги были чистыми, а спасательная команда базировалась неподалеку, чтобы дети могли ходить в школу, их родители — в магазин и на почту, а пожилые люди — к врачу. Чтобы каждый мог посещать библиотек у и приобщаться к местной культурной жизни”.

По словам Ратаса, в отношении всего вышеперечисленного действуют примерно те же принципы, что и в отношении административной реформы. ”Это как с каждым масштабным делом: одни довольны результатами больше, чем другие, но в результате Эстония все же многое выигрывает от этой реформы”, — cказал премьер и добавил, что и в будущем государство должно быть открыто для перемен и в случае необходимости вместе с представителями местных самоуправлений принимать новые решения, отталкиваясь от тех же принципов.

Ратас также выразил удовлетворение тем, что в вопросах, на которых он останавливался, выступая на конференции в честь первого Дня самоуправлений год назад, нынешнее правительство существенно продвинулось вперед. В тот раз он сфокусировался на четырех проблемах: право принятия решений было сосредоточено в руках государства, в вопросах разделения полномочий и средств государства и самоуправлений не было единодушия, финансовая автономия самоуправлений оставалась в основном на бумаге, доходная база зависела от находящейся у власти коалиции, а у органов местной власти в действительности отсутствовало право принимать решения.

”Я рад отметить, что эти вопросы нашли отражение в коалиционном договоре и программе действий нынешнего правительства. Мы со всей искренностью и решимостью занимались этими вопросами в течение десяти месяцев и уже кое-чего добились. Конечно, совместная с самоуправлениями работа на этой ниве будет продолжена и в будущем”, — заявил Ратас.

Кабинет министров на прошлой неделе принял решение о расширении финансовой автономии самоуправлений и о передаче местной власти вместе с деньгами и новых обязанностей, а летом было достигнуто соглашение об увеличении доходной базы самоуправлений и об освежении принципов работы Фонда поддержки регионов.