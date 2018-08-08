Ратас: самое страшное, что могло случиться из-за выпущенной по ошибке ракеты, это человеческие жертвы

Ратас отметил, что при обеспечении безопасности Эстонии миссия противовоздушной обороны (ПВО) очень важна и необходима, но также добавил, что всегда нужно следить за безопасностью гражданских лиц. Он подчеркнул, что хотя вчерашний инцидент, к счастью, обошелся без человеческих жертв, несмотря на это, событие чрезвычайно достойно сожаления.

Ратас подтвердил, что Силы обороны вместе с участниками миссии ПВО расследуют случившееся и причастные к делу учреждения делают все о себя зависящее, чтобы обеспечить безопасность людей.

Также Ратас призвал людей самостоятельно не искать ракету и, заметив напоминающие части ракеты предметы, ни в коем случае их не трогать, а отойти от ракеты и немедленно сообщить об этом по телефону военно-воздушных сил 7171900 или по номеру 112.

"Я уверен, что Силы обороны в сотрудничестве с нашими союзниками выяснят все обстоятельства инцидента и сделают все от себя зависящее, чтобы ничего подобного больше никогда не повторилось. Я желаю всем связанным учреждениям много сил в как можно более быстром разрешении ситуации", — сказал Ратас Delfi.