08.08.2018, 07:27

Ратас: самое страшное, что могло случиться из-за выпущенной по ошибке ракеты, это человеческие жертвы

 (28)
rus.delfi.ee
EST 7
NATO Küberkaitsekoostöö Keskus
NATO Küberkaitsekoostöö KeskusFoto: Jürgen Randma

Премьер-министр Юри Ратас, говоря о выпущенной по ошибке ракете, сказал Delfi, что самым плохим сценарием было бы то, если бы инцидент привел к человеческим жертвам.

Ратас отметил, что при обеспечении безопасности Эстонии миссия противовоздушной обороны (ПВО) очень важна и необходима, но также добавил, что всегда нужно следить за безопасностью гражданских лиц. Он подчеркнул, что хотя вчерашний инцидент, к счастью, обошелся без человеческих жертв, несмотря на это, событие чрезвычайно достойно сожаления.

Ратас подтвердил, что Силы обороны вместе с участниками миссии ПВО расследуют случившееся и причастные к делу учреждения делают все о себя зависящее, чтобы обеспечить безопасность людей.

Также Ратас призвал людей самостоятельно не искать ракету и, заметив напоминающие части ракеты предметы, ни в коем случае их не трогать, а отойти от ракеты и немедленно сообщить об этом по телефону военно-воздушных сил 7171900 или по номеру 112.

"Я уверен, что Силы обороны в сотрудничестве с нашими союзниками выяснят все обстоятельства инцидента и сделают все от себя зависящее, чтобы ничего подобного больше никогда не повторилось. Я желаю всем связанным учреждениям много сил в как можно более быстром разрешении ситуации", — сказал Ратас Delfi.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Снова проблемы с регистрацией на бесплатные курсы эстонского языка: сайт завис, номера поддержки не отвечают

08.08.2018
Delfi позвонила расстроенная читательница: женщина специально задержалась дома перед работой, чтобы успеть зарегистрироваться на бесплатные курсы эстонского языка от Фонда интеграции, но в 10 часов, в момент начала регистрации, сайт завис.
Подробнее


СТУДИЯ DELFI: Зачем в Тарту русскоязычная школа? Репс и Каллас — о проблемах образования

08.08.2018
В студии Delfi TV впервые ”сошлись” министр образования и центристка Майлис Репс и идейный вдохновитель нового политического движения ”Eesti 200” Кристина Каллас. Помимо прочего, обсуждался и вопрос русских школ.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ФОТО и ВИДЕО: Из недр земли в Таллинне извлекли более 15 000 редких предметов

08.08.2018
Самый необычный археологический объект в Таллинне в этом году — несомненно, находки, обнаружившиеся в ходе археологических раскопок в Каламая, в квартале между улицами Яху и Патарей. Среди прочего там есть средневековая печать и металлическая игрушечная лошадка. К настоящему моменту на участке в Каламая обнаружилось уже более 15 000 датирующихся концом 15 века находок.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106622008
182,70 €
109,62 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107052005
139,50 €
83,70 €
-15% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSU/13
189,- €
160,65 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Meeste käekell ES106331003
199,80 €
119,88 €

Эксперт: мы ежегодно выводим из страны 400 млн евро, аплодируя при этом любой иностранной инвестиции в несколько миллионов

08.08.2018
Идеолог пенсионных фондов LHV Андрес Вийземанн дал изданию Eesti Päevaleht большое интервью, в котором помимо прочего порассуждал о необходимости поддержки местных фирм за счет местного капитала.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Кравченко: более гибкая система родительских пособий позволит молодым семьям лучше совмещать рабочую и семейную жизнь

08.08.2018
Накануне в Рийгикогу прошло открытое заседание парламентской комиссии по социальным делам, где основным пунктом повестки дня обсуждался вопрос родительских пособий. По словам Игоря Кравченко, депутата парламента, входящего в состав комиссии, мир меняется и государство должно предложить молодым семьям больше возможностей для самореализации как в профессии, так и семье, сообщает фракция Центристской партии.
Подробнее

Жесткая конкуренция среди продавцов топлива перекинулась и на продовольственную сферу

07.08.2018
Рост акцизов и приграничной торговли приводят к ужесточению конкуренции среди продавцов топлива, что в свою очередь приводит к расширению сферы продажи продуктов питания, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее


Ухаживаем за ванной, как профи: борьба с пятнами, царапинами и солевыми отложениями

08.08.2018
Ванны, как правило, способны выдержать любые издевательства, спасибо особым материалам, из которого они сделаны. Однако иногда неприятности или лень выполнять простую еженедельную уборку делают свое черное дело и на ванной появляется что-то, что не счищается просто губкой. Как быть? DELFI Дом & Сад призывает бороться!
Подробнее