Ратас: рост популярности центристов говорит о доверии избирателей

Рост популярности Центристской партии перед местными выборами показывает, что избиратели доверяют партии и знают, что все ее обещания начнут сразу же реализовываться.

Такое мнение высказал председатель Центристской партии, премьер-министр Эстонии Юри Ратас, комментируя опубликованные в четверг рейтинги политических партий.

"Я рад, что идеи нашей партии, а также уже сделанное нашло поддержку избирателей, как в Таллинне, так и по всей Эстонии!", — сказал Ратас.

Он отметил, что поддержка населения говорит о наличии у центристов сильной команды и предвыборной программы, и назвал эту поддержку "знаком качества" центристов, показывающим, что им можно доверять. "Программа центристов нацелена на каждого жителя Эстонии, нам есть, что предложить всей стране и это нашло отражение в свежих рейтингах", — сказал Ратас.

По мнению премьер-министра, рост популярности центристов также отражает деятельность партии в правительстве, такие как реформы, расширение услуг бесплатного общественного транспорта на другие города и повышение доходной базы местных самоуправлений. "Административная реформа должна быть содержательной и такой подход многим по душе, как кандидатам от нашей партии, так и избирателям", — отметил Ратас, добавив, что жители Эстонии одобряют действия коалиции, поскольку ее совокупная популярность превышает рейтинг оппозиции.

По данным опроса, проведенного социологической фирмой Turu-uuringute AS по заказу ERR, с июня популярность Центристской партии выросла с 26 до 29%. Второе место заняла Партия реформ, рейтинг которой снизился с 26 до 24%. Третье и четвертое место с равным уровнем поддержки — 12% — заняли соцдемы и Консервативная народная партия (EKRE).

Суммарная поддержка партий правящей коалиции составила 46%, оппозиции — 42%.