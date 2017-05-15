Ратас: развитие нашей столицы должно идти в ногу со всей страной

Сегодня премьер-министр Юри Ратсас открыл День Таллинна, который в этом году посвящен молодежи и носит название Noored pildis (”В кадре — молодежь”), сообщает Коммуникационное бюро правительства.

В своей речи на церемонии открытия Ратас сказал, что получение в 1248 году Таллинном Любекского городского права и его вступление в Ганзейский союз означали в своем роде соответствующее эпохе начало его интеграции с Европой.

”Теперь мы достигли того, что Эстония уже 13 лет состоит в Европейском союзе, и через 47 дней наша страна впервые станет председателем Совета Европейского союза”, — сказал премьер-министр.

”Европа по-прежнему стремится к общности и совместной деятельности, и у нас всегда больше того, что нас объединяет, чем того, что разъединяет. То же можно сказать и в отношении Верхнего и Нижнего города”, — сказал Ратас.

По словам премьер-министра, одним из примеров совместной деятельности, направленной на повышение уровня жизни и чистоту окружающей среды, может послужить движение ”Зелёная столица Европы”, получившее начало в 2006 году, как раз в День Таллинна. В 2019 году Таллинн снова примет участие в борьбе за титул ”Зеленой столицы Европы”.

Почти восемьсот лет назад Любекское право, означавшее объединение города Таллинна и его жителей с Европой, не действовало в отношении других городов и крестьянства. ”Сегодня это уже не играет роли, поскольку Таллинн и Эстония неотделимы друг от друга”, — сказал Ратас и добавил, что Таллинн — настолько же Европа, насколько и Тапа, Табивере или Техумарди.

”Поэтому я особенно рад, что сегодня мы возродили традицию, которая символически еще раз объединяет верхний и нижний город, Таллинн и страну, как это и происходит в повседневной жизни”.

Ратас подчеркнул, что сегодняшнее мероприятие не должно остаться сотрудничеством лишь символическим, развитие нашей столицы должно идти в ногу со всей страной. ”Я полностью убежден в том, что Таллинн разделяет ответственность за Эстонию. Столица Эстонии не хочет быть островом и знает, что представляет собой важную, неотъемлемую часть Эстонии”.