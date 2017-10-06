Ратас: развитие цифрового госуправления себя окупает

По словам премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, правительство и публичный сектор всех стран Европы должны открыть для себя виртуальный мир, потому что люди уже там живут и ждут от государства качественных услуг, сообщает пресс-служба правительства.

”К 2025 году люди, выросшие в виртуальном мире, достигнут среднего возраста, и мы обязаны предоставить им наилучшую среду обитания, где общение между чиновниками, предприятиями и гражданами будет происходить в первую очередь через систему э-услуг”, — сказал сегодня премьер-министр Ратас в своей приветственной речи на проходящей в центре Kultuurikatel конференции высокого уровня по вопросам электронного государственного управления.

Для того, чтобы единый цифровой рынок работал как можно лучше, помимо свободного передвижения людей, товаров, капитала и услуг необходимо свободное движение данных через государственные границы. ”Европа должна идти в ногу с технологическим прогрессом, чтобы поддерживать свою конкурентоспособность. Для этого требуется межгосударственное сотрудничество, обмен опытом и знаниями”, — сказал Ратас.

Премьер-министр подтвердил, что разработка цифрового э-правительства себя окупает. ”Около 20 лет назад, начиная разрабатывать э-государство, мы собирали лучшие образцы разных стран и учились на них. К настоящему моменту мы можем назвать себя экспертами по э-государству. Благодаря электронному государственному управлению только в прошлом году мы сэкономили 3 543 года рабочего времени. А это очень существенная экономия времени и, соответственно, денег.

”Люди начинают пользоваться э-услугами только тогда, когда они внушают доверие. Доверие базируется на безопасности и прозрачности услуг, одно без другого невозможно. Некоторые говорят, что дигитализация несет в себе серьезный риск. В виртуальном мире, конечно, имеют место киберугрозы, но мы умеем с ними справляться. Мы должны одинаково хорошо защищать людей и в реальном, и в виртуальном мире”, — подчеркнул премьер-министр.

Сегодня министры, отвечающие за развитие цифровой сферы стран Европейского союза, подписали декларацию об э-правительстве (”Таллиннскую декларацию”), призванную отразить единое видение стратегических задач и подчеркнуть единодушную приверженность цели развития цифрового государственного управления.