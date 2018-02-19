Ратас провозгласил неделю столетия Эстонии: глубоко несправедливо раскалывать общество, постоянно говоря о "нас" и о "них"

Премьер-министр Юри Ратас провозгласил сегодня открытой неделю торжеств в честь столетия Эстонии и призвал всех жителей страны вместе работать ради общих целей, больше думать о тех, кто рядом, проявлять больше солидарности и эмпатии, а также чаще размышлять о том, что еще можно сделать ради нашего лучшего и более справедливого будущего.

Ратас сказал на церемонии открытия, что ровно сто лет назад с созданием Комитета спасения Эстонии началась череда головокружительных событий, которая привела к провозглашению независимости Эстонской Республики.

”Нашим современникам может быть достаточно сложно ориентироваться в свистопляске тогдашних событий, тем более трудно предпочесть одно событие другому. История нашей независимости действительно многогранна и является результатом множества смелых, но правильных решений”, — заявил премьер-министр.

По его словам, 24 февраля отмечают в первую очередь создание Временного правительства: ”Однако если считать таким же важным событием публичное провозглашение независимости, то можно отмечать и 21 февраля, когда был одобрен текст манифеста о независимости, или 23 февраля, когда его впервые зачитали перед народом. Все эти шаги, точно так же, как взаимопонимание, решительность и сотрудничество всех причастных были необходимы для того, чтобы родилась Эстонская Республика”.

Премьер-министр призвал в эти дни отмечать не только годовщины исторических событий, но и радоваться современным достижениям Эстонии: наша государственность сегодня защищена надежнее, чем когда-либо прежде, недавно завершилось первое для нас, но очень успешное председательство в Европейском союзе.

”Укрепление известности и важности роли нашей Родины в содружестве государств — это наше общее достижение. Наши люди искусства, учащиеся и ученые также блистают на международном уровне. Это ясно демонстрирует, что хорошее начальное образование и поддержка общества помогают людям достичь вершин в науке, культуре и спорте”, — сказал Ратас, по словам которого духовное богатство является одним из важнейших показателей жизнеспособности народа и о его преумножении следует неустанно заботиться.

Также, по словам Ратаса, нужно смотреть у будущее и думать о том, что нужно сделать для того, чтобы Эстония процветала и в следующие сто лет. Одной из болевых точек сегодняшнего дня премьер назвал отчуждение народа от политики и государства в целом.

”Мы не такой многочисленный народ, чтобы позволить себе равнодушное отношение даже одного единственного человека к тому, как идут дела у нашего государства. И мы не хотим быть народом, чье государство позволяет себе не заботиться хотя бы об одном из своих сыновей. Мы должны хотеть и уметь общаться между собой, создавать эффективную и прочную связь государства с жителями Эстонии. Только вместе и поддерживая друг друга мы можем стать успешными, сильными и едиными”, — подчеркнул глава правительства.

По словам премьер-министра, взгляды и жизненный опыт жителей Эстонии достаточно неоднородны, однако в душе мы все очень похожи: ”Поэтому глубоко несправедливо раскалывать общество, постоянно говоря о ”нас” и о ”них”, о неэстонцах и не соотечественниках. Глубокое уважение к благополучию собственного и других народов — вот то, что делает нас истинно великими, а не площадь территории и не численность населения”.

То, каким будет наше будущее, зависит, по словам Ратаса, от нас самих, и именно здесь завоеванная свобода предлагает нам неисчерпаемые возможности. ”Так что давайте трудиться больше, чем когда-либо прежде, ради общих целей, а не друг против друга. Давайте больше думать о наших соотечественниках, о солидарности и эмпатии. Думать о том, что мы можем сделать ради лучшего, более справедливого будущего, а не о том, чего достичь не в наших силах”, — сказал премьер-министр на открытии праздничной недели в честь столетия Эстонской Республики.