Ратас прокомментировал свои гримасы на видео: я не согласен на жизнь, где нет юмора

"Господин премьер-министр, в интернете распространялось замечательное видео с вами на инфочасе — можно ли надеяться, что в дальнейшем трансляции из Рийгикогу будут более увлекательными?" — спросила одна женщина у Юри Ратаса на ифочасе Рийгикогу в день открытых дверей.

"Да, благодарю. Я тоже надеюсь, что это видео, несомненно, прибавило зрителей. Обычно, когда ты заходишь туда на домашнюю страницу Рийгикогу, то этих онлайн-зрителей там примерно 20 или 30, или 40 — ну, по мне, их точно могло бы быть в десять раз больше, потому что здесь в Рийгикогу очень интересные дебаты, — ответил Ратас. — Жизнь без эмоций и юмора — ну, на это я не согласен!"

Несколько дней назад в Facebook молниеносно распространялось видео с премьер-министром Юри Ратасом на инфочасе Рийгикогу. Ратас никак не мог оставаться серьезным во время речи Кадри Симсон и веселил публику в зале странными движениями и гримасами.