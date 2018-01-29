29.01.2018, 10:00

Ратас призвал всерьез обсудить идею отказа от перехода на сезонное время

 (28)
rus.delfi.ee
EST
Kellade Näitus
фото иллюстративноеFoto: Hendrik Osula

Евросоюзу следует всерьез обсудить идею отмены перевода часов на территории всего сообщества, заявил эстонский премьер Юри Ратас.

По оценке ученых, перевод часов дважды в год отрицательно влияет на здоровье и сон людей, а также добавляет неудобств в работе транспортных компаний, передают в понедельник, 29 января, утренние новости ETV+.

На прошлой неделе стало известно, что правительство Финляндии намерено сделать официальное предложение ЕС прекратить практику перевода часов, пишет rus.err.ee.

Директива ЕС обязательна к исполнению всем членам союза, начиная с 2001 года.

Проведенное четыре года назад исследование показало, что большинство государств ЕС не хотят менять действующий порядок.

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