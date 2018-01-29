Ратас призвал всерьез обсудить идею отказа от перехода на сезонное время

Евросоюзу следует всерьез обсудить идею отмены перевода часов на территории всего сообщества, заявил эстонский премьер Юри Ратас.

По оценке ученых, перевод часов дважды в год отрицательно влияет на здоровье и сон людей, а также добавляет неудобств в работе транспортных компаний, передают в понедельник, 29 января, утренние новости ETV+.

На прошлой неделе стало известно, что правительство Финляндии намерено сделать официальное предложение ЕС прекратить практику перевода часов, пишет rus.err.ee.

Директива ЕС обязательна к исполнению всем членам союза, начиная с 2001 года.

Проведенное четыре года назад исследование показало, что большинство государств ЕС не хотят менять действующий порядок.