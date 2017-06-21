Ратас призвал центристов забыть про отдельные списки во имя единой Центристской партии

В своем заявлении председатель Центристской партии Юри Ратас призывал прекратить разговоры и шаги по созданию разных списков, указывая на возможные намерения Эдгара Сависаара и Яны Тоом. Читайте полный текст обращения.

Дорогие единомышленники!

Растущая поддержка избирателей, выявившаяся в результате многих опросов общественного мнения, четко свидетельствует, что люди хотят отдать на выборах свой голос именно за единую Центристскую партию. Люди видят и знают, что Центристская партия работает во имя блага людей, во имя расцвета их родных мест, во имя вовлечения всех их в достижение экономического развития. Мы вносим большой вклад как на уровне государства и его столицы, так и на уровне городов-волостей по всей Эстонии.

В контексте местных выборов мы с подавляющим перевесом являемся партией с самой большой поддержкой как в Таллинне, так и по всей Эстонии. Нас поддерживают 51% таллиннцев и 37% всех жителей страны, т.е. на 5% больше, чем мы получили на предыдущих местных выборах четыре года назад. Огромное доверие народа дает четкий и ясный сигнал, что люди ждут от Центристской партии единого списка и сильной программы. Я убежден, что, прилагая усилия все вместе и опираясь друг на друга, мы сумеем осенью вновь выиграть выборы и оправдаем высокое доверие избирателей в городах и волостях.

В ситуации, когда другие партии и политические силы только еще ищут свое место и стараются придумать звучные лозунги своих кампаний, мы заняты реальным делом. Центристской партии нет необходимости искать бессмысленные противостояния, наша роль — продолжать приносившую до сих пор успех деятельность по повышению благосостояния людей и оживлению экономического роста. Это — основной вопрос предстоящих выборов, который нашел отражение в предвыборном лозунге центристов: ”Другие обещают, мы — делаем!”

Мы с каждым днем меняем жизнь в Эстонии и в Таллинне к лучшему. В государстве мы проводим пять крайне необходимых реформ: повышение не облагаемого налогом дохода до 500 евро; реформу здравоохранения для обеспечения доступности медицинской помощи; пенсионную реформу для обеспечения людям достойной старости; повышение сельскохозяйственных субсидий; реформу самоуправлений для создания сильных городов и волостей.

В Таллинне мы уже с сентября предложим бесплатное питание в детских садах, вот-вот повысим пенсионную добавку для пожилых людей до 100 евро, будем защищать и развивать бесплатный общественный транспорт, сократим очереди на лечение и предпримем другие необходимые шаги.

Дорогие попутчики!

Право и обязанность каждого члена партии поддерживать избирательную кампанию Центристской партии. Я призываю еще раз прекратить разговоры, а тем более шаги по созданию разных списков. Это не служит интересам наших избирателей и не отвечает ожиданиям народа Эстонии. Центристская партия выдвинула своего кандидата в мэры Таллинна и назвала первые номера списков в районах города, а также опубликовала сильную программу.

Единая Центристская партия рождает чувство уверенности, несет добрые вести жителям столицы и всем в Эстонии. При этом для нас всегда будут равно ценны партийцы и сторонники партии с родным эстонским и с родным русским языком — все наши люди. Сил тебе, Эстония! Сил тебе, Центристская партия!

Юри Ратас