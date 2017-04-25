Ратас призвал ценить важность отдыха

Сегодня премьер-министр открыл в Таллинне международную конференцию Трудовой инспекции ”Kas aeg tapab?” (”Убивает ли время?”), которая на этот раз посвящена рабочему времени, а также изменившимся практикам.

По словам премьер-министра Ратаса, жители Эстонии — трудолюбивый народ, люди в городе и на селе работают с утра до вечера, но устоявшиеся представления о рабочем времени более не соответствуют самым лучшим образом действительности. ”Работа и ее исполнение становятся всё более гибкими, работать можно и вне офиса, а зачастую оказывается возможным или даже необходимым делать ее в непривычные часы”, — сказал Ратас.

Ратас указал, что различные информационно-технологические устройства сделали нашу жизнь, с одной стороны, проще и удобнее, но и заметно более быстрой. ”Мы стали постоянно доступны как для друзей и семьи, так и для рабочей переписки и коллег. Будем честны: работа сопровождает нас с утра до вечера”, — отметил премьер-министр и добавил, что важно найти баланс между работой и семейной жизнью.

Говоря об изменившейся трудовой жизни, Ратас сказал, что один из приоритетов председательства Эстонии — вовлекающая и перспективная Европа, которая предлагает всем работникам равные возможности на рынке труда и в общественной жизни.

”В ситуации, когда характер и формы работы постоянно меняются, а в нашу повседневную жизнь вошли такие понятия, как ”удаленная работа”, ”виртуальная работа”, ”стартапы” и ”распределенная экономика”, европейское общество должно всё более ориентироваться на эти перемены, и чтобы оставаться конкурентоспособными, мы должны быть здесь в первых рядах”, — сказал премьер-министр. Ратас добавил, что на уровне правительства учитывают изменившуюся сущность трудовых отношений при составлении программы деятельности: правительство договорилось обновить законы, регулирующие рынок труда и налоги на рабочую силу, которые касаются удаленной работы, арендной работы, работы на нескольких местах и распределенной экономики.

Говоря о разделении времени труда и отдыха, премьер-министр Ратас призвал осознать, что круглосуточная работа во что бы то ни стало — неразумна, и именно отдых обеспечивает сохранение здоровья и мотивации. ”Вопрос здесь не только в трудовой этике или расходах на здравоохранение. Тема значительно шире: здоровые и мотивированные работники являются самой большой ценностью для любой организации. Давайте беречь людей”.