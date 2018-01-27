27.01.2018, 16:50

Ратас признает: правительство не смогло в достаточной степени объяснить суть своих решений и реформ

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rus.delfi.ee
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ID kaardi pressikonverents Stenbocki majas
Peaminister Jüri RatasFoto: Ilmar Saabas

Последний опрос показывает, прежде всего, две вещи. Во-первых, правительство не сумело в достаточной степени донести до всех суть своих решений и реформ. Всем участникам правительственной коалиции следует сделать соотвествующие выводы и больше уделить этому внимания в будущем, пишет премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия).

"Правительство, фактически, запустило несколько важных реформ: повышение не облагаемого налогом минимума до 500 евро, создание устойчивой модели финансирования здравоохранения, увеличение финансирования местных самоуправлений и выделение дополнительных денег сельскому хозяйству. Все эти решения служат интересам жителей Эстонии, но, очевидно, мы должны больше рассказывать об этой деятельности и прислушиваться к тому, что думают об этом люди", — рассказывает премьер-министр.

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"Во-вторых, мне искренне жаль, что вместо празднования столетия республики, тон задает раскол и противостояние. Начиная с утра 1 января информационное пространство заняли дебаты как по поводу не исполненного накануне государственного гимна, так и организации приема в честь столетия республики, интерпретация налоговой реформы и тема вотума недоверия различным министрам. Конечно, роль и право оппозиции в том, чтобы быть критичной, но правильнее было бы предложить и положительную программу. Словесные атаки и противостояние не ведут к движению вперед. Но, зато, создают у людей чувство неприятия как в отношении отдельных политиков, так и политики в целом", — отмечает Ратас.

"Да, у нас много пока еще нерешенных проблем, которые требуют как внимания правительства, так и общества в целом. Да, каждую новую реформу можно и нужно делать лучше. Но у нас гораздо больше поводов смотреть в будущее с оптимизмом. Мы только что закончили председательство Эстонии в Совете ЕС, что сделало нашу страну более узнаваемой и принесло ей признание; эстонская экономика, зарплаты и пенсии значительно выросли за последние годы; мы можем чувствовать себя более защищенными, чем прежде. И это немало, хотя мы часто склонны считать подобное само собой разумеющимся", — пишет он в заключение.

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