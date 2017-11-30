Ратас: привязывать Кадри Симсон к предъявленным Соорму подозрениям подло

Вчера ЦеКриПо задержала экс-руководителей HKScan Теэта Соорма и Мати Туви по подозрению в присвоении в крупных размерах и отмывании денег, при этом первый состоит в отношениях с министром экономики и коммуникаций Кадри Симсон. Премьер-министр Юри Ратас в этом проблемы не видит.

”Кадри Симсон — очень сильный министр экономики и коммуникаций. Она всегда выполняла свою работу профессионально, честно и с полной самоотверженностью. Ее безосновательная привязка к данному подозрению стала бы нападением посредством личной жизни, — сказал Ратас Delfi. — Это подло и противоречит принципам политической культуры. Я всячески поддерживаю дальнейшее пребывание Кадри Симсон в качестве члена правительства”.

По словам прокурора Пыхьяской окружной прокуратуры Стеллы Вебер, на основании собранных на данный момент доказательств есть основание подозревать Теэта Соорма и Мати Туви в совершении наносящих вред предприятию сделок посредством злоупотребления доверием, присвоении около 1,5 млн евро и отмывании денег в таком же размере.

"Согласно предъявленным подозрениям, Теэт Соорм и Мати Туви присвоили в 2010–2016 гг. имущество акционерного общества Rakvere Farmide AS, используя для этого договоры, заключенные с предприятиями, которые принадлежат лицам или находятся под контролем, связанных с Соормом и Туви. Также выставлялись фиктивные счета для легализации полученных преступным путем денег. Также Теэт Соорм и Мати Туви заключали убыточные для предприятия договоры об аренде и гарантийные договоры, которыми для предприятия было взято необоснованных обязанностей на сумму более 3 млн евро. На сегодняшний день в ходе уголовного делопроизводства в целях обеспечения гражданского иска арестовано различного имущества ценностью более 1,3 млн евро", — добавила Вебер.