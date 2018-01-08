Ратас примет в резиденции правительства представителей национальных обществ

Завтра, 9 января, премьер-министр Эстонии Юри Ратас встретится в доме Стенбока с представителями организаций национальных меньшинств, чтобы обсудить их вклад в празднование столетия Эстонской Республики, а также вопросы и проблемы, решение которых зависит от сотрудничества с правительством.

Приглашение на первую встречу в подобном формате получили более 30 представителей национальных обществ. Премьер-министр Юри Ратас выразил надежду, что подобное общение станет регулярным и эффективным дополнением к хорошо зарекомендовавшему себя Совету национальных меньшинств при Министерстве культуры, поскольку вопросы, связанные с многонациональным составом эстонского общества, не ограничиваются только сферой культуры, сообщает Коммуникационное бюро правительства.