08.01.2018, 10:10

Ратас примет в резиденции правительства представителей национальных обществ

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rus.delfi.ee
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ID kaardi pressikonverents Stenbocki majas
Peaminister Jüri RatasFoto: Ilmar Saabas

Завтра, 9 января, премьер-министр Эстонии Юри Ратас встретится в доме Стенбока с представителями организаций национальных меньшинств, чтобы обсудить их вклад в празднование столетия Эстонской Республики, а также вопросы и проблемы, решение которых зависит от сотрудничества с правительством.

Приглашение на первую встречу в подобном формате получили более 30 представителей национальных обществ. Премьер-министр Юри Ратас выразил надежду, что подобное общение станет регулярным и эффективным дополнением к хорошо зарекомендовавшему себя Совету национальных меньшинств при Министерстве культуры, поскольку вопросы, связанные с многонациональным составом эстонского общества, не ограничиваются только сферой культуры, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

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