Ратас примет участие в заседании Европейского совета, в обсуждении будущего еврозоны и Брексита

Сегодня премьер-министр Юри Ратас отправится в Брюссель, где примет участие в последнем за время председательства Эстонии заседании Европейского совета — встрече глав государств и правительств стран Европейского союза, значится в пресс-релизе.

”На этот раз будут обсуждаться две интересных темы: укрепление политики обороны и безопасности, а также финансирование миграционной политики и сотрудничество со странами, из которых исходят основные потоки мигрантов. Кроме того, будет обсуждаться вопрос сокращения гендерного разрыва в области заработной платы и поддержки повышения квалификации, а также улучшение программы студенческого обмена Erasmus+ и укрепление сотрудничества между университетами. Завтра мы сосредоточим внимание на будущем еврозоны и переговорах по выходу Великобритании из Европейского союза”, — пояснил премьер-министр.

Сегодня утром на семинаре, организованном командой председательства Эстонии и Центром европейских политических исследований, премьер-министр подведет итоги развития темы цифровых технологий за время председательства Эстонии в ЕС.

Перед встречей Европейского совета премьер-министр как обычно встретится с коллегами из стран Балтии и главами правительств Финляндии, Швеции и Дании. Кроме того, в качестве председателя ЕС, от имени 28 стран, Юри Ратас вместе с председателем Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером и председателем Европейского парламента Антонио Таяни сделает заявление о приоритетах законодательства Европейского союза на следующие два года.

Вечером европейские лидеры торжественно одобрят постоянное структурное сотрудничество ЕС в сфере обороны и безопасности (PESCO). От имени государств-членов выступит командующий Силами обороны Эстонии генерал Рихо Террас.

В новом году Эстония передаст председательство в Европейском союзе Болгарии. Завтра утром премьер-министр Ратас встретится со своим болгарским коллегой Бойко Борисовым и расскажет о результатах эстонского председательства и полученном опыте.

Премьер-министр Юри Ратас вернется в Эстонию завтра утром.