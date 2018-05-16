16.05.2018, 09:09

Ратас примет участие в саммите ЕС и Западных Балкан

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Delfi valimisõhtu
Jüri RatasFoto: Taavi Sepp

Сегодня во второй половине дня премьер-министр Юри Ратас отправится в столицу Болгарии Софию, где завтра, 17 мая, состоится саммит Европейского союза и Западных Балкан.

Целью саммита является придать новый импульс отношениям Евросоюза и Западных Балкан. Центральной темой обсуждения будут пути сообщения в самом широком смысле слова: как транспорт, энергетика и цифровые средства сообщения, так и связи между людьми, возможности в сфере образования. Помимо этого будут обсуждаться темы миграции и безопасности, требующие объединённых усилий.

„Государства Западных Балкан уверенно идут к членству в Европейском союзе. Чем более сильными они становятся, чем быстрее развиваются, чем больше разделяют демократические ценности, тем безопаснее и богаче во всех смыслах слова становится и Европейский союз, в том числе Эстония. Улучшенные пути сообщения сделают Западные Балканы ещё ближе к Европейскому союзу”, — сказал премьер-министр Эстонии Юри Ратас.

Страны Европейского союза примут на встрече совместную декларацию и программу приоритетов, которая будет содержать перечень конкретных инициатив по сотрудничеству со странами западной части Балканского полуострова.

По приглашению председателя Европейского совета Дональда Туска сегодня вечером лидеры стран ЕС обсудят, какие совместные шаги необходимо предпринять для поддержки инноваций и цифрового развития, поскольку ЕС отстаёт а этой сфере от США и Азии. Туск ждёт предложений, как поддержать инновационный прорыв и сделать Евросоюз ведущим пользователем больших данных. Кроме того, будут обсуждаться злободневные темы: Иранское ядерное соглашение и торговые связи с США.

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Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов как представитель страны -председателя ЕС предоставит коллегам обзор того, как продвигается обновление единой системы предоставления убежища.

У Юри Ратаса в Софии также состоится встреча с премьер-министром Македонии Зораном Заевым и премьер-министром Албании Эди Рама, с которыми он обсудит ход реформ в этих странах и их сближение с Евросоюзом.

Премьер-министр вернётся в Эстонию вечером 17 мая.

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