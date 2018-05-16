Ратас примет участие в саммите ЕС и Западных Балкан

Страны Европейского союза примут на встрече совместную декларацию и программу приоритетов, которая будет содержать перечень конкретных инициатив по сотрудничеству со странами западной части Балканского полуострова.

По приглашению председателя Европейского совета Дональда Туска сегодня вечером лидеры стран ЕС обсудят, какие совместные шаги необходимо предпринять для поддержки инноваций и цифрового развития, поскольку ЕС отстаёт а этой сфере от США и Азии. Туск ждёт предложений, как поддержать инновационный прорыв и сделать Евросоюз ведущим пользователем больших данных. Кроме того, будут обсуждаться злободневные темы: Иранское ядерное соглашение и торговые связи с США.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов как представитель страны -председателя ЕС предоставит коллегам обзор того, как продвигается обновление единой системы предоставления убежища.

У Юри Ратаса в Софии также состоится встреча с премьер-министром Македонии Зораном Заевым и премьер-министром Албании Эди Рама, с которыми он обсудит ход реформ в этих странах и их сближение с Евросоюзом.

Премьер-министр вернётся в Эстонию вечером 17 мая.