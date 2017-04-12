Ратас примет участие в праздновании EV100 в церкви Михкли в Пярнумаа

Сегодня после обеда премьер-министр Юри Ратас посетит церковь Михкли в Пярнумаа, где пройдут благодарственная служба и концерт в память объединения территорий заселения эстонцев. Сегодня сто лет назад территории заселения эстонцев впервые в истории были объединены в единую Эстонию.

”Четыре дня назад мы отмечали в Петербурге столетие со дня крупнейшей до ”поющей революции” политической манифестации эстонцев. Марш 40 000 эстонцев в Петрограде принес желаемый результат 12 апреля 1917 г. Сегодня сто лет назад были объединены территории заселения эстонцев, и на свет появилась наша национальная губерния. События вековой давности — знаковые в нашей истории, поскольку тогда появились важные предпосылки для появления свободного эстонского государства”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.

”Эти даты являются торжественными для всего нашего народа, и участвовать в этих торжествах приглашаются жители каждого хутора, деревни, волости или города. Я убежден, что жители Эстонии, независимо от возраста и национальности, отпразднуют эти события с гордостью и чувством благодарности и вспомнят наших предков, благодаря которым мы живем в свободной Эстонии. Я приглашаю всех принять участие в организуемом 16 апреля народном походе вдоль бывшей границы между губерниями, который посвящен именно объединению территорий проживания эстонцев”, — добавил Ратас.

Сегодня во время начинающегося в 17.00 мероприятия пройдет экуменическая благодарственная служба. С речью выступят премьер-министр Юри Ратас и архиепископ Эстонской Евангелическо-лютеранской церкви Урмас Вийльма. Эстонский национальный мужской хор (дирижер Микк Юлеоя) представит программу ”Tasase maa laul” (”Песня тихой земли”), в которой прозвучат произведения Вельо Тормиса, Виллема Каппа, Константина Тюрнпу, Эдуарда Тубина и Густава Эрнесакса. Выступят также женский хор из Лихула ”Леэло”, мужской хор из Лихула и местная молодежь. Перед благодарственной службой премьер-министр возложит на кладбище Коонга венок к памятнику в честь победы в Освободительной войне.

События столетней давности послужили поводом и для первого мероприятия в рамках EV100, которое пройдет 16 апреля. В воскресенье вдоль бывшей границы между губерниями от берега Чудского озера до берега Балтийского моря пройдут народные походы, в которых ожидается участие 3000 человек. В походы можно зарегистрироваться по адресу ev100.ee. Сегодняшнее мероприятие в церкви Михкли, воскресный поход и ссылки на программу EV100 можно будет посмотреть в воскресенье по Эстонск ому телевидению.