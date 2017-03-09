Ратас примет участие в Европейском совете и встретится с генеральным секретарем НАТО

В четверг и пятницу премьер-министр Юри Ратас примет участие во встрече Европейского совета в Брюсселе и накануне Совета встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

В четверг, 9 марта, главы государств и правительств Европейского союза начнут саммит с выборов председателя Европейского совета. Затем они обсудят вопросы экономики, безопасности и миграции, а также ситуацию в странах Западных Балкан. В пятницу пройдет неофициальная встреча руководителей ЕС 27, чтобы подготовиться к торжествам по случаю 60-й годовщины подписания Римских соглашений.

На встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом будут затронуты темы прибытия боевого подразделения НАТО в Эстонию, предстоящая в мае встреча лидеров НАТО и актуальные темы политики безопасности.

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После встречи, в четверг 9 марта в 11:15 (по брюссельскому времени) премьер-министр Ратас и генеральный секретарь НАТО Столтенберг проведут совместную пресс-конференцию.

Сегодня вечером премьер-министр встретится в Брюсселе с депутатами Европейского парламента от Эстонии.

В четверг утром у премьер-министра запланированы встречи с президентом Европейского парламента Антонио Таяни и председателем фракции Европейской народной партии Манфредом Вебером. После заседания Совета премьер-министр встретится также с премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном.

Премьер-министр вернется в Эстонию в пятницу поздно вечером.