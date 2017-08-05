Ратас премьер-министру Индии: случай с судовыми охранниками требует скорейшего решения

В сегодняшней телефонной беседе премьер-министр Юри Ратас и премьер-министр Индии Нарендра Моди обсудили вопрос задержанных в Индии эстонских судовых охранников, сообщает коммуникационное бюро правительства ЭР.

В беседе с индийским коллегой премьер-министр Ратас выразил сожаление, что спустя восемь месяцев после завершения судебных заседаний Верховный суд штата Тамилнад все еще не принял решения в отношении 14 эстонских судовых охранников.

”Мы уважаем независимость судебной системы Индии и не вмешиваемся в судопроизводство, но вынесение решения суда в течение разумного времени является одним из принципов судебного процесса. Особенно в ситуации, когда иностранцы, в данном случае эстонцы, находятся вдали от дома и ждут решения в тюрьме”, — сказал премьер-министр.

Судовые охранники и их близкие ждут решения суда с ноября прошлого года.

”Правительство и Министерство иностранных дел работают во имя того, чтобы продолжающийся уже четыре года процесс подошел к концу”, — заверяет глава эстонского правительства.

По словам Ратаса, случай с судовыми охранниками бросает тень на добрые отношения между Эстонией и Индией, и его разрешение пошло бы на пользу взаимоотношениям наших стран.

”Я очень надеюсь, что сотрудничество правительств Эстонии и Индии поможет найти решение судебного процесса над судовыми охранниками, и наши мужчины вернутся домой”, — сказал Ратас.

Кроме вопроса судовых охранников, премьер-министры обсудили ключевые темы председательства Эстонии в Совете Европейского союза, прежде всего — тематику цифровой Европы. Премьер-министр Ратас выразил также надежду на то, что в будущем Индия откроет свое посольство в Таллинне.

Завершая свою речь, премьер-министр Ратас пригласил премьер-министра Нарендру Моди посетить Эстонию.