05.11.2018, 15:23

Ратас представляет в Казахстане э-государство и инновационные предприятия

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rus.delfi.ee
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Jüri Ratas tutvustas Kasahstanis Eesti e-riiki ja innovaatilisi ettevõtteid
Jüri Ratas tutvustas Kasahstanis Eesti e-riiki ja innovaatilisi ettevõtteidFoto: Jürgen Randma, Riigikantselei

Юри Ратас подтвердил сегодня на открытии цифрового форума и эстоно-казахстанского бизнес-семинара, что эстонские предприниматели готовы строить с Казахстаном новые инновационные сообщества в области цифровых услуг, логистики, оборонной промышленности, сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Казахстан — это крупнейшая экономика Центральной Азии, которая является важным стратегическим партнером как для Эстонии, так и для всего Европейского союза. ”Интерес эстонских предпринимателей к Казахстану велик. Это подтверждается тем обстоятельством, что меня сопровождает бизнес-делегация, состоящая почти из 30 предпринимателей и организаций”, — отметил Ратас.

Казахстаном принята стратегия государственного развития до 2050 года, в которой упор делается на промышленные инвестиции и цифровое развитие. ”У нас с Казахстаном схожие цели, но для оживления торговых отношений и сотрудничества самым важным являются доверие и соблюдений правил. Предпринимателям требуется уверенность и надежная бизнес-среда”, — сказал Ратас.

По словам премьер-министра, Эстония может служить подходящим местом для Азиатского распределительного центра интернет-торговли, откуда товар будет быстрее и дешевле поступать к клиентам в Северных странах, странах Балтии и Северо-запада России.

Интернет-торговля является быстро растущим трендом в мире, и между государствами идет упорная борьба за распределительные центры э-торговли . Эстонские предприятия и публичный сектор в состоянии предложить разносторонние инновационные решения для иностранных инвесторов, — подчеркнул Ратас. — Казахстан находится на одной из возможных трасс Китайского шелкового пути в Европу. При создании распределительного центра в Эстонии цена на транспортировку азиатских товаров может снизиться в несколько раз, а срок поставки сократится с пары недель до нескольких дней. Для Эстонии, в свою очередь, это означает значительные инвестиции и рабочие места”.

Торговый обмен между Эстонией и Казахстаном за последние годы несколько вырос, как и прямые инвестиции Казахстана в Эстонию. Эстонские предприниматели больше продают в Казахстан машины и оборудование, транспортные средства и химические изделия в то время, как в Казахстане в основном закупается минеральная и химическая продукция. Экспорт в Казахстан осуществляет около сотни эстонских предприятий, и в Эстонии зарегистрировано 70 предприятий с участием Казахстана.

Сегодня Ратас встретился со своим казахским коллегой Бакытжаном Сагинтаевым. Завтра премьер-министр примет участие в открытии бизнес-инкубатора в Астане и встретится с президентом Нурсултаном Назарбаевым и представителями парламента, в том числе с группой эстонско-казахской дружбы нижней палаты парламента.

Помимо этого, Ратас посетит деревню Петровка с эстонскими корнями, отметившую свое 125-летие, и откроет мемориальный камень ”Алжир”, который посвящен жертвам политических репрессий и тоталитаризма.

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