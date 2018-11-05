Ратас представляет в Казахстане э-государство и инновационные предприятия

Казахстан — это крупнейшая экономика Центральной Азии, которая является важным стратегическим партнером как для Эстонии, так и для всего Европейского союза. ”Интерес эстонских предпринимателей к Казахстану велик. Это подтверждается тем обстоятельством, что меня сопровождает бизнес-делегация, состоящая почти из 30 предпринимателей и организаций”, — отметил Ратас.

Казахстаном принята стратегия государственного развития до 2050 года, в которой упор делается на промышленные инвестиции и цифровое развитие. ”У нас с Казахстаном схожие цели, но для оживления торговых отношений и сотрудничества самым важным являются доверие и соблюдений правил. Предпринимателям требуется уверенность и надежная бизнес-среда”, — сказал Ратас.

По словам премьер-министра, Эстония может служить подходящим местом для Азиатского распределительного центра интернет-торговли, откуда товар будет быстрее и дешевле поступать к клиентам в Северных странах, странах Балтии и Северо-запада России.