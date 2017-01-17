Премьер-министр Юри Ратас, который выступил на сегодняшнем заседании Рийгикогу с обзором деятельности правительства в области исследовательской и прикладной научной деятельности, подчеркнул, что надо улучшить сотрудничество между учеными и предпринимателями и увеличить вклад науки в экономическое развитие.

По словам премьер-министра, в области эстонской исследовательской и прикладной научной деятельности на протяжении многих лет одна из главных тем — улучшение сотрудничества между университетами (и другими научными заведениями) и предпринимателями.

”Это — приоритетная область и для нынешнего правительства. В этой области надо обязательно двигаться вперед. Для экономического развития Эстонии необходимо, чтобы предпринимательский сектор базировался на знаниях. Более высокоразвитые продукты и услуги позволяют лучше конкурировать и создадут больше дополнительной ценности и рабочих мест”, — сказал Ратас.

Он добавил, что необходимо повысить значимость исследовательской и прикладной научной деятельности, которая проводится в сотрудничестве с частным сектором. Он привел пример, что исследования, проведенные по заказу и с помощью финансирования предприятий, составляют менее 5% от научных расходов заведений исследовательской и прикладной научной деятельности.

По оценке Ратаса, основой плодотворного научного сотрудничества являются стабильное финансирование и четко установленные цели. ”Мы решили увеличить долю базового финансирования науки до 50%. В данный момент соотношение базового финансирования и финансирования на основе проектов — примерно 30 на 70. С 2018 года мы также выделим дополнительные 9 миллионов евро на стипендии докторантов”, — отметил Ратас.

По словам Ратаса, цель Эстонии — достичь к 2020 г. в области исследовательской и прикладной научной деятельности уровня 3% от ВВП. Он признал, что сейчас нам до этой цели еще далеко, так как в 2015 г. расходы на исследовательскую и прикладную научную деятельность составили 1,5% от ВВП. ”Цель коалиции — увеличить долю расходов государства на исследовательскую и прикладную научную деятельность до 1% от ВВП. Повышение государственных расходов будет способствовать увеличению инвестиций со стороны частного сектора, если государство будет использовать свои средства разумно”, — сказал Ратас.

По словам Ратаса, сейчас — подходящее время провести принципиальные и стратегические изменения в управлении и финансировании эстонской системы исследовательской и прикладной научной деятельности и инноваций. По его словам, в третьем квартале этого года рабочая группа по долгосрочным финансированию и организации науки и высшего образования представит правительству свои предложения по этой теме.

По оценке Ратаса, одна из главных проблем — малая информированность руководителей и владельцев предприятий о возможностях использования инфотехнологий и ограниченная мотивация для осуществления инвестиций в развитие технологии. Эстонские предприятия лишь на 22 месте из 28 стран Европейского союза по использованию электронных решений. Нам нужно создать платформы сотрудничества, которые исходили бы из нужд и интересов предприятий и способствовали бы оцифровке малых и средних предприятий”, — сказал Ратас.

Барби Пильвре, выступившая в прениях от имени фракции Социал-демократической партии, рассмотрела вопрос коммуникации между миром науки и общественностью.

Юрген Лиги, выступивший от имени фракции Партии реформ, положительно высказался о том, что премьер-министр отметил в своем выступлении научные достижения Эстонии и подчеркнул преемственность образования. По его оценке, в речи не было общего видения о значении науки для общества и метода для изменения экономической структуры.

По словам Марта Хельме, выступившего от имени фракции Консервативной народной партии Эстонии, прикладное применение науки — это один из главных вопросов для повышения конкурентоспособности эстонской экономики. По его оценки, прикладные науки должны были бы быть самостоятельной отраслью экспорта.

Ааду Муст, выступивший от имени фракции Центристской партии, положительно отозвался о том, что премьер-министр отметил, что государство и правительство не занимаются наукой, а создают условия для развития в обществе образования и исследовательской и прикладной научной деятельности. В качестве проблемы он назвал сотрудничество между университетами.

Виктория Ладынская, выступившая от имени фракции Союза Отечества и Res Publica, рассмотрела тенденции в секторе образования и науки, например, нехватку человеческих и денежных ресурсов. Она сочла важным повышение стипендии докторантов.

Криста Ару, выступившая от имени фракции Свободной партии, отметила, что она ожидала от выступления премьер-министра большего акцента на политику нового правительства в области исследовательской и прикладной научной деятельности. Вопросы также возникли по поводу темы консолидации высшего образования и научных заведений. По оценке Ару, между эстонским обществом и эстонской наукой образовался изъян.