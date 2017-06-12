Ратас представил президенту предложение назначить на должность трех новых министров

Сегодня премьер-министр Юри Ратас представил президенту Эстонской Республики Керсти Кальюлайд предложение назначить министром финансов Тоомаса Тынисте, министром обороны Юри Луйка и министром окружающей среды Сийма Кийслера. Министры вступят в должность после принесения служебной присяги на заседании Рийгикогу сегодня 12 июня. На этом же заседании принесет присягу и назначенный на пост министра государственного управления Яак Ааб.

”От всего сердца благодарю министра финансов Свена Сестера, министра обороны Маргуса Цахкна и министра окружающей среды Марко Померантса за проделанную с душой работу. Вы — сильные командные игроки, которые внесли огромный вклад в реализацию согласованных этим правительством идей”, — подчеркнул премьер-министр Ратас.

”Вклад министра финансов Свена Сестера в разработку стратегии государственного бюджета был неоценим. Программа нулевой бюрократии, предпринимательский счет для микропредпринимателей, снижение подоходного налога с ежегодно распределяемой прибыли до 14%, освобождение малых предприятий от обязанности уплаты налога с оборота — это всего лишь некоторые достижения Свена Сестра в качестве министра финансов”, — сказал Ратас.

”Одним из знаковых достижений министра обороны Маргуса Цахкна было обеспечение присутствия союзников по НАТО и подготовка к их приему в Эстонии. Под его руководством впервые в истории была разработана программа инвестиций в оборону в размере 60 миллионов евро. Министр Цахкна также поставил во главу угла развитие и повышение конкурентоспособности эстонской оборонной промышленности”, — сказал премьер-министр, говоря о работе министра обороны.

О министре окружающей среды Ратас сказал: ”Под руководством Марко Померантса были разработаны политика земных недр, а также основы климатической политики до 2050 года, кроме того, общественность знает министра как ревностного защитника белки-летяги и других видов, которым угрожает исчезновение”.

На съезде, состоявшемся 13 мая, партия Отечества и Res Publica выбрала новым председателем Хелира-Вальдора Сеэдера, что запустило переговоры в части коалиционного договора и привело к решению IRL сменить своих министров в правительстве.