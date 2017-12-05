Ратас: председательство в ЕС изменило как Эстонию, так и Европу

По словам премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, на рубеже года Эстония передаст председательство в Европейском Союзе и связанную с этим ответственность со спокойным сердцем и осознавая, что в течение полугода было принято множество важных решений и мы сделали все, что в наших силах на посту председателя.

Сегодня в Рийгикогу, давая обзор политики правительства в вопросах, связанных с Европейским Союзом, Ратас сказал, что в качестве председателя мы, своими целеустремленностью и решительностью, практичностью, быстротой и смарт-решениями, доказали как самим себе, так и другим, что Эстония является одаренным и преданным членом европейской семьи. ”Успехом председательства Эстония обязана знаниям и умениям своих чиновников, политиков, частного и третьего сектора, а также гостеприимности людей, живущих в Эстонии. Каждый из нас не только является лицом Эстонии и представителем Эстонии в Европе, но зачастую также лицом Европы и представителем Европы в мире”, — сказал премьер-министр.

Ратас напомнил, что хотя сегодня паруса Европейского Союза наполняет попутный ветер, ещё во время подготовки к председательству на горизонте виднелись грозовые тучи и можно было ждать бури. ”После референдума по Брекситу в воздухе витало присущее кризисным моментам политическое замешательство и на повестке дня были даже экзистенциальные вопросы. На сегодня мы превозмогли изменчивые погодные условия, восстановили контроль над кораблем и взяли курс вперед”, — сказал он.

По словам эстонского премьера, политическая цель, поставленная как в Братиславе, на Мальте и в Риме, так и на цифровом саммите в Таллинне 29 сентября, помогла нам пережить тяжелые моменты. ”Решения, принятые ЕС сообща в кризисные времена, на сегодня продемонстрировали свою жизнеспособность — еврозона стабильна, взят под контроль миграционный кризис и Европейский Союз доказал свою готовность к непростым переговорам по Брекситу. Озабоченность граждан Европы в связи с безопасностью, миграцией и экономической неуверенностью, конечно же, останется на повестке дня учреждений Европейского Союза”, — сказал премьер-министр.

По словам Ратаса, Эстония занималась не только повседневными заботами граждан, но и решениями, имеющими заметное структурное и долговременное влияние. ”Не желая преуменьшать другие важные достижения, следует отметить, что, бесспорно, одним из важнейших для Европы результатов стало заключение договоренностей, необходимых для внедрения Парижского соглашения по климату, одобрение Европейского пакета социальных прав и развитие оборонного сотрудничества Европейского Союза”, — сказал он.

По словам Ратаса, председательство Эстонии абсолютно обоснованно окрестили ”цифровым председательством”, поскольку это — наш сквозной приоритет. ”Не только телекоммуникационная инфраструктура, рынок и кибербезопасность, но и сотрудничество в области права, транспорта, энергетики, обороны, сельского хозяйства, образования и во многих других областях транслировали идею, что наше общее будущее является цифровым”, — сказал он.

Ратас также выразил надежду, что после председательства Эстонии Европа станет немного лучше, чуть более исполненной надежд, более единой и уравновешенной, и сама Эстония после этого полугодия станет другим государством. ”Мы стали мудрее, опытнее и более уверенными в себе, чем прежде. Мы учились, старались — и справились. И, может быть, самое важное то, что нас стали больше понимать во всей Европе, и у нас стало больше друзей”, — сказал Ратас и поблагодарил всех чиновников, политиков, журналистов, партнеров и добровольцев, внесших свой вклад в успех председательства.