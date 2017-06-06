Ратас предоставил э-резидентство премьер-министру Норвегии

На состоявшейся в Таллинне встрече премьер-министр Юри Ратас обсудил с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг приоритеты председательства Эстонии в Совете ЕС и сотрудничество между странами, а также вручил ей удостоверение э-резидента, сообщает Коммуникационное бюро правительства.

”Во время нашего начинающегося в июле председательства будет идти поиск пути разрешения миграционного кризиса, ответов на энергетические и климатические вопросы, а также начнутся переговоры по Брекзиту, — заметил Ратас. — Эстонии следует в первую очередь поддерживать единство Европейского союза и его способность к принятию решений, что одинаково важно и для Королевства Норвегия, и для всех остальных партнеров ЕС”.

Ратас представил Сульберг приоритеты Эстонии как председателя ЕС и подчеркнул заинтересованность Эстонии в развитии электронной Европы и свободном движении данных. ”Свободное движение данных должно быть естественной частью Европейского единого рынка и пятой основной свободой Европейского союза”, — добавил он.

По словам Ратаса, Эстония стремится к укреплению сотрудничества с Норвегией в сфере ИТ и кибербезопасности и хочет начать переговоры о взаимном признании э-резидентства и цифровой подписи. Сегодня премьер-министр Эстонии торжественно вручил Сульберг удостоверение э-резидента.

На встрече также говорилось о двусторонних отношениях Эстонии и Норвегии. Ратас выразил признательность Норвегии за активную деятельность по обеспечению обороны нашего региона.

”Не вызывает сомнений важность вклада Норвегии в нашу безопасность. В него входит и патрулирование воздушного пространства стран Балтии, и работа в таллиннском штабном элементе НАТО. Норвегия — важный для Эстонии союзник как в НАТО, так и среди Северных стран, у нас схожие позиции и хорошие тесные отношения”, — сказал премьер-министр Эстонии.

На встрече шла речь и о сотрудничестве в рамках Восточного партнерства, а также об отношениях с Россией. Ратас заметил, что Эстония заинтересована в долгосрочном сотрудничестве с Норвегией в странах Восточного партнерства, и в особенности в Украине. Цель Восточного партнерства состоит в усилении сотрудничества Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы, Украины и Беларуси с Евросоюзом и их интеграции с ЕС.