Ратас: правительство твердо проводит государственную реформу

Сегодня премьер-министр Юри Ратас встретился с представителями коллегии Радара государственной реформы, чтобы обсудить связанные с государственной реформой действия и планы правительства на будущее.

Правительство республики считает, что проведение государственной реформы требует широкого общественного согласия, которого возможно достичь с помощью вовлечения партнеров и выслушивания мнения людей. ”О проведении государственной реформы мы договорились в программе деятельности правительства республики и во имя этого работаем ежедневно. Я высоко ценю инициативу Радара государственной реформы, и мы серьезно относимся к их рекомендациям и оценкам реформы”, — сказал премьер-министр Юри Ратас.

”Государственная реформа необходима, поскольку, несмотря на ограниченные ресурсы, мы и в будущем должны отвечать ожиданиям жителей и предлагать качественные услуги по всей Эстонии. Роль и дееспособность наших самоуправлений в организации местной жизни необходимо существенно повысить.

Государство должно стать ближе к людям”, — добавил премьер-министр.

Главными принципами составленной на период 2017-2019 гг. программы государственной реформы являются равновесие, эффективность и открытость.

Ратас заверил, что государство стремится к более эффективному управлению, уменьшению бюрократии и исключению дублирования между ведомствами: ”Эффективность должна быть достигнута, в первую очередь, за счет изменений в процессах, структурах и управлении публичного сектора. В качестве главных вопросов государственной реформы мы договорились, в частности, о подготовке к административной реформе, прекращению деятельности уездных управ, концепции государственных домов, обновлению правительственного и административного устройства, переходу на процессное бюджетирование”.

Программа государственной реформы будет обсуждаться в правительстве в четверг.