Ратас познакомил премьер-министра Чехии Соботку с ключевыми темами председательства Эстонии

Сегодня премьер-министр Юри Ратас встретился в Праге с премьер-министром Чехии Богуславом Соботкой, чтобы познакомить с приоритетами председательства Эстонии в Совете Европейского союза и обсудить интересы Чехии в Европейском союзе и в более широком плане. На встрече обсуждались также двусторонние отношения между странами и будущее Европейского союза.

”Между Эстонией и Чехией сложились очень хорошие двусторонние отношения, в том числе в сфере обороны. Мы высоко ценим участие Чехии в странах Балтии в рамках мер сдерживания НАТО и участие Чехии в работе киберцентра НАТО в Таллинне”, — сказал премьер-министр Ратас.

Говоря о приоритетах председательства, премьер-министр Ратас сказал, что рад поддержке целей нашего председательства со стороны Чехии. ”Эстония и Чехия являются близкими партнерами в сфере развития внутреннего европейского рынка, в вопросе свободного обмена данными мы также можем рассчитывать на поддержку Чехии”.

”Премьер-министр Чехии активно участвовал в вопросах европейской обороны, эта тема имеет большое значение также для Эстонии и нашего председательства”, — сказал Ратас.

Премьер-министры Эстонии и Чехии посетили проходящую в Праге конференцию по свободному обмену данными, где премьер-министр Ратас выступил с приветственной речью. В начале семинара премьер-министры почтили память погибших в теракте в Манчестере минутой молчания.

Цель председательства Эстонии — строить и поддерживать Европу с открытой и инновационной экономикой, сохранить Европу безопасной, развивать цифровую Европу и свободный обмен данными, обеспечить вовлекающую и жизнеспособную деятельность ЕС.

Обычно глава правительства будущей страны-председателя старается посетить как можно больше стран-членов Европейского союза, чтобы ознакомить с приоритетами и программой председательства, а также обсудить возможности укрепления сотрудничества. В ходе данного визита премьер-министр Ратас посетит Словакию, Венгрию, Чехию, Словению и Румынию.

