Премьер-министр Эстонии Юри Ратас поздравил Каю Каллас с избранием на пост председателя Партии реформ.

"Желаю новому председателю сил и удачи в объединении партии и выработке политической позиции. Надеюсь, что руководство Партии реформ сосредоточится в дальнейшем не только на критике, но и на предложениях по решению ключевых проблем Эстонии", — сказал Ратас.

По словам Ратаса, всем партиям нужно вносить свой вклад в решение вопроса роста численности населения, поддержку вовлекающего экономического развития, проведение справедливой пенсионной реформы и обеспечение доступности медицинских услуг.

"Праволиберальные избиратели ждут Партию реформ с ясным мировоззрением, способную быть для правительства конструктивным партнером. Надеюсь, что с сегодняшнего дня партия преодолеет свои внутренние разногласия, — выразил надежду Ратас. — Избиратели не хотят видеть постоянные внутрипартийные распри, им важны позиции партии по вопросам народонаселения, достойной старости, доступной медицины, объединения общин и всестороннего развития".

"Почетный председатель партии Сийм Калласа сказал, что партия нуждается в концепции, которая дает возможность завоевать не только голоса, но и души. Я желаю Кае Каллас успехов в этих поисках, а Партии реформ сильного командного духа", — добавил Ратас.