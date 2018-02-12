Ратас посетит Олимпиаду и встретится с премьер-министром Южной Кореи

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас отправился с визитом в Южную Корею, чтобы на Олимпийских играх в Пхенчхане встретиться с эстонскими спортсменами, членами Эстонского Олимпийского комитета и крупными спонсорами олимпийской делегации.

Также Ратас встретится с Сеуле со своим коллегой Ли Нак Ёном и представителями парламентской группы корейско-эстонской дружбы, сообщает коммуникационное бюро правительства.

В ходе визита Ратас посетит олимпийскую деревню и сможет поболеть за эстонских лыжников, участвующих в большом слаломе, биатлоне на дистанции 10 км и 12,5 км, а также в гонке на 1500 метров. Также премьер-министр сможет посмотреть хоккей между сборными Финляндии и Канады.

В среду 14 февраля Ратас встретится в Сеуле с премьер-министром Ли Нак Ёном, чтобы обсудить возможности развития двустороннего сотрудничества в сфере кибербезопасности и оживления экономических и торговых связей. Также Юри Ратас посетит парламент Республики Корея, где встретится с членами группы корейско-эстонской дружбы.

Как Эстония, так и Южная Корея входят в созданную в 2014 году сеть сотрудничества Digital 5, объединяющую развитые в цифровом отношении страны. Следующий саммит Digital 5 состоится 21-22 февраля в Веллингтоне в Новой Зеландии, Эстонию на нем будет представлять министр предпринимательства и информационных технологий Урве Пало. Премьер-министры Юри Ратас и Ли Нак Ён в среду обсудят возможности расширения и углубления сотрудничества в рамках Digital 5.

Премьер-министр Юри Ратас вернется в Эстонию в среду поздно вечером.