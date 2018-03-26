Ратас посетит Ливан и встретится с эстонскими военными

Премьер-министр Юри Ратас отправляется завтра вместе с командующим Силами обороны генералом Рихо Террасом в Ливан, где встретился с руководством страны и познакомится с работой организаций ООН.

Премьер-министр посетит штаб-квартиру миротворческой миссии ООН UNIFIL и встретится с эстонскими военными, которые служат в составе UNIFIL и мониторинговой миссии ООН ja UNTSO. Эстонский контингент, входящий в UNIFIL в состав ирландско-финского батальона, состоит из пехотного подразделения Estpla-24 и штабного офицера при штаб-квартире UNIFIL, всего в составе UNIFIL служит около 40 эстонских военных. Estpla-24 приступило к несению службы в ноябре прошлого года и вернется в Эстонию в мае. Эстония участвует в миссии UNIFIL в Ливане с мая 2015 года.

С руководством Ливана премьер-министр Эстонии обсудит ситуацию в сфере безопасности, борьбу с террористическими группировками и условия жизни беженцев. В Ливане живет около 6,2 миллиона человек, из них примерно 1,1-1,5 миллиона — сирийские беженцы.

Премьер-министр Ратас вернется в Эстонию в среду, 28 марта, поздно вечером.