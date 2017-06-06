Ратас: Португалия — наш единомышленник в цифровой сфере

В ходе рабочего визита, совершаемого в рамках подготовки к председательству Эстонии в Совете Европейского союза, премьер-министр Юри Ратас встретился в Лиссабоне с премьер-министром Португалии Антониу Коштой, передает пресс-служба правительства.

Кроме представления приоритетов председательства в фокусе встречи были политика соседства ЕС, укрепление сотрудничества в сфере обороны, борьба с терроризмом, энергетическая безопасность, Парижское соглашение по климату и цифровой внутренний рынок.

Говоря об отношениях между странами, Ратас заверил, что двусторонние и союзнические отношения между Эстонией и Португалией на уровне Европейского союза и НАТО являются образцовыми. ”Если взглянуть на карту, вся Европа расположена между Эстонией и Португалией. Я рад, что Португалия понимает, что заботит Эстонию в сфере безопасности, а Эстония хорошо понимает вызовы южного региона ЕС”, — сказал Ратас.

По словам премьер-министра, самой важной задачей Эстонии во второй половине 2017 года будет сохранение единства и активности Европейского союза. ”В качестве председателя мы продолжим заниматься, в частности, реформой системы предоставления убежища и держать в фокусе тему Восточного партнерства”, — сказал Ратас, знакомя Кошту с приоритетами председательства Эстонии в Совете Европейского союза.

По словам премьер-министра, успешное и стабильное соседство является краеугольным камнем безопасности и благополучия Европейского союза. ”Мы считаем особенно важным сотрудничество с нашими партнерами на востоке и на юге, также в контексте миграционного кризиса”, — сказал премьер-министр.

Останавливаясь на вопросах энергетической безопасности, премьер-министр подчеркнул, что для таких небольших стран, как Эстония и Португалия, энергетическая безопасность — это важный вопрос, поскольку она составляет большую часть функционирования всего государства и региона. ”Европе нужно снизить зависимость от внешних источников энергии, а также разнообразить каналы поставки энергии. Энергетические системы уже давно охватывают не только конкретные страны, а являются трансрегиональными”, — сказал Ратас и добавил, что в энергетической политике Эстонии одной из важнейших тем является объединение нашей электросистемы с Европой.

”Я рад, что в лице Португалии мы имеем дело с аналогично мыслящим цифровым государством. Мы тесно сотрудничали при обмене опытом в сфере э-управления”, — сказал премьер-министр Ратас.

”Близкие отношения подтверждает и тот факт, что предприятие Pipedrive открыло в Португалии свой филиал, не менее ярким примером является также число эстонских предприятий, участвовавших прошлой осенью в очень популярном Web Summit в Лиссабоне”, — сказал Ратас и добавил, что Web Summit значительно повысил интерес эстонских предпринимателей к Португалии. Премьер-министр пригласил своего португальского коллегу на посвященный цифровым темам саммит, который состоится в Таллинне в конце сентября.