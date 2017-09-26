Ратас пообещал не повышать налоги до следующих парламентских выборов

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас считает, что до следующих выборов в Рийгикогу правительству не следует повышать какие-либо налоги или выдвигать соответствующие предложения.

Об этом Ратас заявил во вторник, 26 сентября, в интервью радиостанции Vikerraadio, передает rus.err.ee.

"До следующих выборов в Рийгикогу остался год и пять месяцев. Считаю, что в этот период не должны появляться новые налоги или идеи (новых налогов), которые пока не были записаны", — сказал глава правительства.

Он добавил, что в доходах бюджета на 2018 год не учитывается налог на подслащенные напитки, который ждет решения Еврокомиссии. "В 2019 году и впоследствии (этот налог) учитывается в стратегии государственного бюджета, и к этому вопросу надо будет вернуться весной (следующего года), когда начнется составление стратегии на следующие четыре года", — ответил Ратас на соответствующий вопрос радиоведущего.

"Скажу еще раз, что новые налоги предлагать больше не следует. По тем (налогам), которые сейчас находятся в процессе принятия, нужно довести процесс до конца. Если будет дано разрешение на оказание госпомощи (от Еврокомиссии в связи с введением налога на подслащенные напитки — прим. ред.), если Рийгикогу решит изменить закон о налоге на подслащенные напитки и президент его объявит, то он должен будет вступить в силу с 2019 года", — добавил премьер-министр.