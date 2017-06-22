Ратас: политика – это командная работа, на шантаже далеко не уедешь

Председатель Центристской партии Юри Ратас подтвердил Delfi, что Эдгару Сависаару в избирательных списках партии уготовано почетное место. Однако он предостерег, что вполитике на шантаже нельзя далеко уехать.

Насколько реально, что часть центристов не будет баллотироваться на местных выборах по спискам Центристской партии, а предпочтут в Таллинне какой-либо избирательный союз?

Каждый из нас, вступивших в Центристскую партию, брал на себя, в соответствии с уставом, обязательство поддерживать свою партию в избирательной кампании. Естественно, это предполагает участие в выборах по спискам Центристской партии, а не как-либо еще.

Людей, которые поступят иначе, могут исключить из партии?

Еще раз — у каждого центриста есть право и обязанность поддерживать избирательную кампанию Центристской партии. Наши избиратели ожидают — и это ожидание оправдано — что мы пойдем на выборы единым и сильным списком. Это является и моей целью.

Когда вы в последний раз говорили с Сависааром о местных выборах, и создалось ли у вас впечатление, что он хочет баллотироваться?

С Эдгаром Сависааром я встречался неоднократно, и мы будем обмениваться мнениями и впредь. Например, я ходил его поздравлять с днем рождения, ему исполнилось 67 лет. По поводу участия в выборах он неоднократно говорил, что это будут зависеть, в первую очередь, от состояния его здоровья. По-человечески это очень понятно. Я желаю ему крепкого здоровья и терпения.

Сыырумаа и Сависаар — это коалиция на идеологической основе или естественное продолжение прежнего прагматичного сотрудничества?

В политике получают поддержку избирателей только созданные на основе общей идеологии коалиции, и Сависаар разделяет идеологию Центристской партии. Он основатель партии, которому принадлежит важнейшая роль в ее развитии и выработке нашей программы. Я уверен, что он и впредь будет защищать основы нашей программы и претворять ее в жизнь, и делать это в самой сильной партии Эстонии –Центристской. В партии, которая хочет объединять и делать эстонское общество более сплоченным, делать жизнь людей лучше и способствовать экономическому росту. В партии, у которой налажено сотрудничество с общественными организациями и предпринимателями.

Сависаару есть место в нынешних списках Центристской партии? Это не нарушит ваших усилий по очистке партии?

Ясно, что Эдгар Сависаар заслуживает достойного места в списке Центристской партии. Он возглавлял партию 25 лет. И я, и все наши однопартийцы, мы все его высоко ценим. Я не могу себе представить, что Эдгар Сависаар, основатель партии, баллотируется где-то еще. Это просто абсурдная мысль.

Глядя со стороны, создается впечатление, что Сависаар, Иванова, Лооне и Тоом занимаются шантажом. На это указывают их заявления и поведение. Чего они хотят от партии?

Политика — это командная работа, где на шантаже далеко не уедешь. Обязанность каждого члена Центристской партии достойно ее представлять и защищать интересы наших избирателей. Я надеюсь, что все наши однопартийцы разделяют эти принципы как в своих заявлениях, так и в действиях.