Ратас: политика Центристской партии отвечает ожиданиям населения

Комментируя опубликованные результаты опроса Kantar Emor, председатель Центристской партии Юри Ратас отметил, что высокая поддержка партии – это лучший показатель того, чего в действительности хочет население.

Согласно опубликованному накануне рейтингу партий, центристы по-прежнему являются самой популярной политической силой в стране, чья поддержка среди граждан составила 27%.

Премьер-министр поблагодарил жителей Эстонии за оказанное доверия, поддержку партии и осуществляемую политику. ”Начиная с ноября, когда мы вошли в правительство, поддержка Центристской партии продолжает расти. Это хороший показатель того, что мы движемся в правильном направлении. Наша партия внесла в повестку дня правительства многие общественно значимые темы и ценности, на которые до этого никто не обращал внимания. Повышение необлагаемого налогом минимума, помощь сельскохозяйственному сектору, рост зарплат учителям, а также укрепление роли местных самоуправления — это лишь несколько весомых примеров из того, что мы будет претворять в жизнь”, — сказал Ратас.

Читать еще

Лидер центристов добавил также, что половина из вышеперечисленных тем подверглась жесткой критике со стороны политических конкурентов, которые попытались внести неразбериху и противостояние.

”Исходя из наших программных целей мы стоим за каждого жителя Эстонии, вне зависимости от его пола, возраста, национальности или места жительства. Результаты данного исследования еще раз ясно показали, что именно такую политику и таки шаги ценят избиратели из Саку, Силламяэ, Сааремаа и других уголков нашей страны”, — подчеркнул Ратас.