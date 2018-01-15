Ратас подведет в Европарламенте итоги председательства Эстонии в ЕС

Премьер-министр Юри Ратас полетит сегодня вечером во Францию, в Страсбург, чтобы завтра представить Европарламенту обзор результатов председательства Эстонии в Совете Европейского Союза, сообщает пресс-служба правительства.

”В качестве страны-председателя Эстония представляла 28 государств-членов ЕС на переговорах с Европейским парламентом более сотни раз. Во многих случаях напряженные переговоры, длившиеся порой до раннего утра, увенчались успешными соглашениями — к примеру, в области рыбного хозяйства и по вопросам климата. Поднимались также темы миграции, правового государства, социальные вопросы и вопросы будущего Европейского союза, поиск общего знаменателя по которым в нынешнем полугодии придется на долю Болгарии как нового председателя”, — сказал Ратас.

Премьер-министр также встретится в Страсбурге с председателем Европейского парламента Антонио Таяни, чтобы обсудить планы Европарламента в отношении свободного движения данных и других тем из цифровой сферы, а также будущее Европейского союза.

Из Страсбурга Ратас во вторник отправится в Германию, в Гамбург, где примет участие в рабочем ужине с руководителями немецких предприятий, работающих в Эстонии, а также с предпринимателями, которые рассматривают планы расширения бизнеса в Эстонию. Премьер-министр обсудит с предпринимателями, как способствовать сотрудничеству Эстонии и Германии в области экономики, как поддерживать инвестиции и создание рабочих мест в Эстонии.

Кроме того, премьер-министр встретится с мэром Гамбурга Олафом Шольцем. Гамбург является в этом году партнером серии культурных мероприятий ”Немецкая весна в Эстонии”, и мэр города Шольц прибудет в середине апреля в Эстонию для того, чтобы открыть эту серию. Мэра Гамбурга во время визита в Эстонию будет сопровождать также делегация предпринимателей.

Премьер-министр Ратас возвратится в Эстонию в среду.