Ратас подпишет документ о создании Европейского пакета социальных прав

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас отправляется в Швецию, чтобы принять участие в завтрашнем саммите ЕС по вопросам социальной защиты в Гетеборге, основными темами которого станут справедливый рынок труда и экономический рост.

В ходе встречи премьер-министр Ратас в качестве председателя подпишет от имени 28 стран-членов Европейского Союза документ о создании Европейского пакета социальных прав, сообщает пресс-служба правительства.

Пакет содержит 20 основных социальных прав и его цель — обеспечение людям лучшего доступа на рынок труда, справедливых условий труда и социальной защиты.

”Задачей Европейского Союза является, прежде всего, повышение уровня благопостояния людей и сохранение общеевропейского ценностно-культурного пространства. Люди должны иметь гибкие возможности для работы и образования, чтобы преуспеть в условиях быстро меняющегося в цифровую эпоху рынка труда. Работа и самореализация дают людям чувство уверенности и вселяют в них веру в Европейский Союз, в то же время уменьшая вероятность отдаления от власти и возникновения радикальных течений”, — подчеркнул Ратас значение социальных тем для ЕС.

Первый саммит ЕС по социальным вопросам за последние 20 лет соберет в Гетеборге глав государств и правительств, министров труда, представителей работодателей и работников, а также других важных общественных групп.

Сквозными темами встречи в верхах станут: продвижение идей справедливого рынка труда и экономического роста, а также обеспечение равных возможностей. Они лягут в основу и трех проходящих одновременно дискуссий, каждая из которых сфокусируется на одной из более узких тем. Премьер-министр Ратас примет участие в обсуждении, главная тема которого — как справиться со сменой рабочего места, то есть вопрос, в какой поддержке со стороны государства и Европейского союза нуждаются люди, которым приходится приобретать новые навыки или переучиваться.

В ходе рабочего обеда премьер-министр Ратас расскажет о роли образования и культуры в процессе реализации общего рынка ЕС и обеспечении устойчивого экономического роста.

Сегодня, вечером премьер-министр Ратас встретится с главой правительства Швеции Стефаном Левеном, с которым обсудит состояние дел в области председательства Эстонии в Совете ЕС, а также двусторонние отношения, в том числе перспективы сотрудничества в цифровой сфере.

За дискуссиями саммита ЕС можно следить посредством прямой трансляции: https://www.socialsummit17.se/