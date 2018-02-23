Ратас: поддержка Тропической Африки укрепит безопасность Европы

Эстония ищет возможности для дальнейшего вклада в борьбу стран Тропической Африки с терроризмом и контрабандой, а также для обеспечения безопасности границ, — заверил сегодня премьер-министр Юри Ратас на конференции, организуемой странами Евросоюза, Афросоюза, ООН и странами ”Сахельской пятерки” (G5 Sahel).

В ”Сахельскую пятерку” входят Буркина Фасо, Чад, Мали, Мавритания и Нигер, они расположены в африканском регионе к югу от Сахары, и развитию этих стран препятствуют крайняя бедность, голод, конфликты, экстремизм и незаконная миграция, а также связанная с этим организованная преступность.

”Для Европейского союза, включая Эстонию, важно содействовать развитию и стабильности Африки к югу от Сахары, чтобы тем самым укрепить безопасность Европы и препятствовать незаконной миграции, — пояснил Ратас. — Эстония вносит свой вклад в укрепление мира и стабильности в Африке, и хотела бы и впредь продолжать подобное содействие”.

Премьер-министр также добавил, что помимо обеспечения безопасности для повышения уровня жизни жителям стран ”Сахельской пятерки” необходимо восстановление экономики и создание рабочих мест, прежде всего для молодежи. Кроме того, необходимы гуманитарная помощь и содействие, направленное на повышение качества жизни.

Вклад Эстонии в развитие Африки составил порядка 4,7 миллиона евро, эти средства были внесены через целевой фонд помощи странам Африки и прочие проекты содействия и гуманитарной помощи. В общей сложности за 2014-2020 годы Европейский союз вместе с государствами-членами выделил в поддержку африканского региона порядка 8 миллиардов евро.

Главная задача сегодняшней встречи на высшем уровне в Брюсселе заключалась в поиске финансирования для формирования объединенных вооруженных сил стран ”Сахельской пятерки” численностью 5000 человек, а также обсуждалось оказание поддержки мирному процессу в Мали.

Для финансирования совместных вооруженных сил стран ”Сахельской пятерки” требуется около 424 миллионов евро в год, ЕС выделил 50 миллионов евро. Объединенные вооруженные силы достигнут полной боевой готовности к марту этого года.

Мали является одной из основных стран транзитной миграции для незаконного въезда в ЕС. По-прежнему существует проблема слабого присутствия малийских властей в приграничных районах, что позволяет нелегальным мигрантам незаконно въезжать в страну.