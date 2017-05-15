Ратас поддержал Ааса: он, словно Старый Тоомас, следит, чтобы горожанам жилось хорошо

Таллиннский совет Центристской партии на сегодняшнем заседании назначил кандидатом на пост мэра Таллинна на предстоящих местных выборах, исполняющего обязанности столичного градоначальника Таави Ааса, проработавшего в городской системе более 12 лет, значится в пресс-релизе.

По словам председателя Центристской партии Юри Ратаса, Таави Аас — это опытный политик и сильный руководитель, который, словно Старый Тоомас, ежедневно следит за тем, чтобы горожанам жилось хорошо в Таллинне. ”Более чем 12-ти летний стаж работы в городской системе, делает из Таави Ааса незаменимого человека, у которого, по-прежнему много сил и энергии для того, чтобы заниматься развитием города. Именно поэтому Таллиннский совет Центристской партии решил выставить кандидатуру Ааса на пост мэра столицы”, — объяснил принятое решение лидер центристов Юри Ратас.

Ратас добавил также, что команда во главе с Таави Аасом делала все возможное, чтобы город продолжал расти и развиваться, несмотря на различные сложности и именно эта решительность городского чиновника помогла завоевать Таави Аасу высокое доверие горожан.

”По данным последнего исследования об удовлетворенности жизни в городе выяснилось, что 95% жителей Таллинна довольны городской средой. Местные жители не хотят каких-то революционных изменений в руководстве городом, они хотят стабильности и развития и все это сможет им предложить нынешний исполняющий обязанности столичного градоначальника Таави Аас”, — отметил Юри Ратас.