Ратас подчеркнул важность безопасности электронных выборов

Сегодня на инфочасе Рийгикогу премьер-министр Юри Ратас подчеркнул, что электронные выборы необходимо сделать безопаснее, а киберриски — свести до минимума.

По словам члена Рийгикогу Яака Мадисона, исходя из Конституции, голосование должно быть тайным. Он спросил, как обеспечено это положение при электронном голосовании.

По мнению премьер-министра Ратаса, важно расширить механизмы контроля за электронными выборами. ”Можно рассмотреть возможность изменить свой поданный электронно голос в день выборов. Это один вариант, как сделать эту систему еще более контролируемой”, — сказал Ратас.

По его оценке, для предотвращения различных атак необходимо сотрудничество на международном и внутригосударственном уровнях. ”Эстония показала себя с сильной стороны в том, что касается киберзащиты. Мы были первыми в вопросах создания международного центра киберзащиты и развития этой сферы”, — сказал Ратас.

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По его словам, коалиция заключила соглашение о том, что электронное голосование отменено не будет. Он подчеркнул, что безопасность голосования — на первом месте.

”На сегодняшний день предусматривается, что предварительные выборы проходят с 6 по 4 день до дня голосования на избирательных участках по месту жительства, и с 10 по 7 день до дня голосования в избирательном участке уездного центра, где может проголосовать каждый желающий. Мы рассмотрели, нельзя ли сделать выборы более однородными с точки зрения кампании”, — сказал Ратас, добавив, что ни разу речь не зашла о том, чтобы отменить электронное голосование на 6, 5 или 4 день до дня голосования.

Ратас отметил, что в 2005 году электронно проголосовали менее 2% голосовавших. В 2013 году — уже 21%. На последних выборах Рийгикогу в электронной форме проголосовали уже более 30% голосовавших.

Премьер-министр Юри Ратас также ответил на вопрос Ханно Певкура о предпринимательской среде и на вопрос Артура Тальвика о возможной незаконной государственной помощи, предоставленной AS Tartu Agro.

Министр государственного управления Михаил Корб ответил на вопрос Андреса Херкеля об учете мнения совета по топонимам.

Министр обороны Маргус Цахкна ответил на вопрос Хенна Пыллуааса об ограниченном числе военнослужащих и рабочих Оборонительных войск.